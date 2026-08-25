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ESTADOS UNIDOS Desaprovação de Trump chega a 65% e bate recorde, aponta pesquisa A aprovação, por sua vez, ficou em 33%, mesmo percentual registrado na última pesquisa

A desaprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a 65%, segundo pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada na segunda-feira, 24. É a maior taxa de desaprovação já registrada pelo levantamento em qualquer um dos mandatos do republicano.

Na pesquisa anterior, divulgada em 17 de agosto, a reprovação de Trump era de 64%, o maior índice até então. O percentual também havia sido registrado em 22 de junho e 27 de abril.

A aprovação, por sua vez, ficou em 33%, mesmo percentual registrado na última pesquisa. O número igualou o pior resultado do primeiro mandato de Trump, registrado em 12 de dezembro de 2017.

O levantamento ouviu 1.215 adultos entre os dias 21 e 24 de agosto em todo os EUA e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Questionados sobre a maneira como Trump está lidando com a economia, apenas 26% dos americanos afirmaram aprovar sua atuação. Na última pesquisa, esse índice era de 29%.

O levantamento também apontou que apenas 31% dos americanos aprovam a guerra com o Irã, menor nível registrado desde os primeiros dias do conflito, em fevereiro. Em março, a aprovação era de 37% e, no início do mês, de 34%.

A Reuters/Ipsos apontou que a queda está relacionada à redução no número de republicanos que apoiam o conflito, que passou de 77% em março para 69% na pesquisa mais recente.

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