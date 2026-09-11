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Europa Descarrilamento de trem deixa 44 feridos no norte da França A polícia judiciária de Rouen está encarregada da investigação para "determinar as causas dos ferimentos graves" em uma mulher, evacuada às pressas

Quarenta e quatro pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (11) no descarrilamento de um trem regional que transportava 186 passageiros e fazia a rota Rouen-Caen, no norte da França, informou o promotor de Rouen, Sébastien Gallois.

O descarrilamento ocorreu no departamento de Seine-Maritime, entre Tourville e Elbeuf-Saint-Aubin, perto da cidade de Cléon. Os "testes de detecção" feitos pelo condutor do trem deram "todos negativo", diz o comunicado.

A polícia judiciária de Rouen está encarregada da investigação para "determinar as causas dos ferimentos graves" em uma mulher, evacuada às pressas.

O incidente ocorreu por volta das 19h45 locais, segundo a prefeitura de Seine-Maritime. "Juntamente com o prefeito - que se dirige ao local e coordena a mobilização dos serviços de emergência - e com as equipes da SNCF [empresa estatal de transporte ferroviário], estamos monitorando a situação", informou previamente no X o ministro dos Transportes, Philippe Tabarot.

A SNCF Réseau ressaltou à AFP que "a prioridade é atender os passageiros e, depois, restabelecer o tráfego".

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