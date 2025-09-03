A- A+

acidente Descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, deixa 15 mortos e 18 feridos O acidente ocorreu às 18h05 locais, perto da Avenida da Liberdade

O descarrilamento do Elevador da Glória, funicular que percorre um dos bairros mais turísticos de Lisboa, deixou nesta quarta-feira (2) ao menos 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco estão em estado grave, informou um responsável dos serviços de emergência.

Todas as vítimas foram retiradas dos escombros do acidente, indicou Tiago Augusto, responsável pelo serviço de urgências médicas (Inem), que acrescentou que entre as pessoas afetadas havia estrangeiros, embora não tenha podido precisar sua nacionalidade.

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou "profundamente" o acidente, que deixou "vítimas mortais" e "feridos graves", segundo indicou em um comunicado.

O acidente ocorreu às 18h05 locais, perto da Avenida da Liberdade, quando o vagão do famoso funicular da Glória, que conecta a Praça do Rossio aos bairros do Bairro Alto e Príncipe Real, descarrilou.

As imagens transmitidas pelas televisões locais mostravam o importante dispositivo montado pelos bombeiros, pela polícia e pelos serviços de emergência médica no meio da rua inclinada onde se encontrava o veículo, tombado e muito danificado.

O funicular, com capacidade para cerca de quarenta passageiros, é um meio de transporte muito apreciado pelos numerosos turistas que visitam a capital portuguesa.

É "uma tragédia que nunca havia ocorrido em nossa cidade", declarou o prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, que afirmou "que há várias vítimas", mas não confirmou os números.

Uma testemunha do acidente declarou ao canal SIC que havia visto o veículo descer "a toda velocidade" a íngreme ladeira pela qual circula diariamente, antes de colidir contra um edifício.

"Chocou contra um edifício com uma força brutal e desmoronou como uma caixa de papelão, não tinha freios", contou essa mulher.

