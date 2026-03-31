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MOBILIDADE Descarte em canal e furto de bateria: mau uso de patinetes elétricos acende alerta no Recife Em fase inicial, o modelo de micromobilidade urbana conta com duas empresas credenciadas - JET e Whoosh -, e pode ser utilizado através dos aplicativos das marcas

Pouco mais de uma semana após o lançamento de um sistema de patinetes elétricos no Recife, já há relatos e vídeos circulando nas redes sociais mostrando o mau uso por parte da população.

Em fase inicial, o modelo de micromobilidade urbana conta com duas empresas credenciadas - JET e Whoosh -, e pode ser utilizado através dos aplicativos das marcas. O usuário pode retirar o patinete em um dos pontos e devolvê-lo em outro. Os valores de uso variam de acordo com a empresa escolhida e o tempo de utilização.

Abandono em pontos inadequados, descumprimento do limite de pessoas por equipamento e até menores de 18 anos utilizando o meio de transporte são apenas algumas das diversas irregularidades identificadas.

Em um desses vídeos, é possível ver um homem, uma mulher e um bebê em um patinete. Em outro, dois adolescentes com farda escolar no mesmo veículo. Em mais um, dois homens transitam em via pública no equipamento - um deles com tornozeleira eletrônica.

Há, ainda, um vídeo de um patinete abandonado em um canal de esgoto no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife. O equipamento foi resgatado por populares. Já no bairro de Brasília Teimosa, Zona Sul da cidade, um veículo foi encontrado descartado em via pública sem bateria.

Patinete encontrado sem bateria no Recife | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Com tão pouco tempo de uso, em um primeiro olhar, a quantidade de relatos de mau uso, de fato, preocupa. Em entrevista à Folha de Pernambuco, no entanto, o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, explicou que os problemas já eram esperados desde o início da operação.

"A gente tem uma avaliação, de certa forma, até positiva em relação a essa primeira semana. E não sou eu que falo isso, são as próprias empresas, que são as maiores impactadas com isso. Em si, a operação de Recife não é diferente de nenhum outro início de operação nas mais de 40 cidades que as duas empresas operam no Brasil afora. É natural, é o início, né? Há um período de adaptação", afirmou.

Segundo o secretário, o papel da prefeitura neste primeiro momento é de fornecer orientação educativa para o bom uso dos equipamentos pela população. Além disso, ele relembrou o início da operação do sistema de bicletas Bike Itaú na região, e como foi preciso um tempo para que a população se adaptasse e respeitasse a política da plataforma.

"A gente tem focado muito nessa orientação e também a parte de ordenamento, que é retirar o patinete de um dos 92 pontos e devolver o patinete num dos 92 pontos. Não precisa ser o mesmo ponto, mas é preciso devolver para fins de ordenamento. Mas até nesse caso, a gente tem uma relação com as empresas em que elas têm a obrigação de todos os dias passar a recolher os patinetes e devolver aos pontos indicados", completou.

Patinete elétrico descartado em local irregular no Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Infração pesa no bolso

Segundo o secretário, é preciso tirar uma foto do local do estacionamento do patinete para atestar, dentro do aplicativo, que o equipamento está sendo deixado em um local correto. Caso não seja, a própria plataforma segue cobrando o aluguel por um limite de 15 minutos.

A penitência, neste caso, vem no bolso do usuário que fez o descarte irregular do equipamento.

"Por exemplo, a Whoosh apita por mais 15 minutos. Então a pessoa paga por mais 15 minutos de uso, seja os 15 minutos avulsos ou do crédito que ele tem no pacote, ele vai continuar utilizando ali. E essa pessoa, inclusive, ela pode ser banida da plataforma ou suspensa da plataforma até ela pagar por aquilo, certo? Ou banida da plataforma caso ele seja reincidente", explicou.

Caso o valor não seja pago, o próprio usuário pode ser suspenso ou até banido da plataforma.

No caso de uso por menores de idade, o secretário cobrou responsabilidade de pais e responsáveis, já que não é possível fazer cadastro ou utilizar a plataforma tendo menos que 18 anos.

"O menor não consegue liberar um patinete. Se tem menor de idade usando, é porque tem um maior de idade, pai ou responsável conivente com isso. Então o recado vai principalmente para as pessoas maiores de idade para não liberarem o patinete para jovens, adolescentes e crianças", declarou.

Patinete elétrico descartado em local irregular no Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Ações contra o vandalismo

Já para evitar o vandalismo, como a depredação, roubo ou furto dos patinetes, as próprias plataformas possuem alternativas para coibir as ações criminosas.

"A pessoa entende, inclusive, que o patinete, se ele for furtado, ele vira uma lata velha. Porque por meio do sistema, [a plataforma] consegue parar o patinete, o patinete não funciona mais nada, ele trava completamente. Então a pessoa, por exemplo, que roubou, ele vai perceber que aquilo ali não vale a pena. Porque ele vai roubar aquele negócio e não vai conseguir usar, não vai conseguir vender, não vai conseguir fazer nada?", disse o secretário.



Ainda de acordo com o gestor, por mais que a operação seja de responsabilidade das empresas, a prefeitura estuda montar um sistema de monitoramento dos equipamentos nas ruas. A ação, ainda em fase inicial, é discutida com outras pastas de mobilidade urbana da prefeitura, e permitiria que profissionais orientem a população nas ruas.

"Você não tem como multar, não tem placa. Não tem como multar. Mas estudamos que a gente poderia, sim, abordar de uma forma orientativa. É um processo que a gente pode construir aqui juntos", afirmou.

Como os patinetes são de operação privada, a Guarda Municipal não pode fazer o controle dos equipamentos. Ainda assim, como essas empresas tiveram permissão da prefeitura para operar na cidade, é possível que a guarnição possa atuar nesse monitoramento, já que os patinetes são de uso comunitário.

O que dizem as empresas

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou ambas as empresas em busca de um posicionamento oficial a respeito do mau uso dos equipamentos. Por meio de nota, a JET informou que "toda a frota é constantemente monitorada e mantida em perfeitas condições, com equipamentos novos".

Além disso, informou também que investe em ações educativas presenciais nas cidades em que opera. "Entre elas está o programa Escola de Direção Segura, uma iniciativa itinerante com aulas gratuitas em praças e áreas públicas. Além disso, instrutores atuam nos principais pontos de fluxo da cidade, orientando os usuários sobre o uso correto dos equipamentos", afirmou.

Sobre os "casos pontuais de vandalismo", a empresa afirmou que "eles representam uma parcela mínima das operações, em linha com indicadores observados".

Em nota, a Whoosh seguiu o mesmo direcionamento, e destacou que os patinetes "contam com um módulo de segurança com tecnologia antivandalismo, que aciona um alarme sonoro e envia alertas em tempo real para a equipe responsável em caso de movimentações ou usos indevidos, permitindo uma resposta rápida e eficaz".

"A empresa também atua diariamente na organização, manutenção e remanejamento das patinetes nas ruas, garantindo o bom funcionamento do serviço e a adequada ocupação do espaço urbano. Nesse contexto, a Whoosh reforça que a colaboração de todos é fundamental para o funcionamento do sistema, especialmente no uso consciente e no estacionamento das patinetes nos pontos designados, definidos em conjunto com o poder público", completou.

Preços e como utilizar

Os preços partem de R$ 0,63 por minuto, com opções de pacotes a partir de R$ 13 por 20 minutos [confira valores ao final do texto].

A circulação segue normas de segurança e respeito aos limites de velocidade e áreas específicas, como ciclovias, ciclofaixas e vias com velocidade reduzida.

Ao todo, existem mais de 92 áreas para estacionamento adequado dos equipamentos na cidade nas seguintes localidades: Bairro do Recife, Boa Viagem, Pina, Santo Antônio, São José, Boa Vista, Santo Amaro, Graças, Aflitos, Espinheiro, Casa Forte, Santana, Poço da Panela, Parnamirim, Jaqueira, Torre, Madalena, Derby e Paissandu.

Vale ressaltar que todos esses pontos de estacionamento são sinalizados com símbolos de patinetes. Ao todo, mais de 1,1 mil equipamentos estão em operação na cidade - e existe, inclusive, a intenção de ampliar a quantidade após o período de experimentação.

Confira tabelas de preços e os aplicativos para acessar patinetes elétricos no Recife:



Whoosh

- Preço por minuto (avulso): R$ 0,69 a R$ 0,89

- Desbloqueio: R$ 2,00

Pacotes:

- 20 minutos — R$ 13

- 40 minutos — R$ 25

- 80 minutos — R$ 49

- 100 minutos — R$ 59

- 200 minutos — R$ 110

Aplicativos:

- Apple Store

- Google Play

JET

- Preço por minuto (avulso): R$ 0,63

- Desbloqueio: R$ 1,99

Pacotes:

- 30 minutos — R$ 15,90

- 60 minutos — R$ 25,90

Aplicativos:

- Apple Store

- Google Play



Veja dicas e regras das empresas para bom uso dos patinetes elétricos:

O aluguel e uso de patinetes é proibido para menores de 18 anos;

Os patinetes são veículos projetados para uso individual, logo, não é permitido andar em duplas em prol da segurança de todos.

Se beber, não dirija. Essa regra também equivale a condutores de veículos elétricos com capacidade psicomotora alterada por consumo de quaisquer substâncias psicoativas;

Embora seja opcional, leve o seu capacete em viagens;

Embora suporte até 120 Kg, o aluguel de nossos veículos elétricos não permite o uso para transporte de cargas ou serviço de entregas;

Conforme velocidade permitida, utilize os patinetes apenas em malha cicloviária: ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e similares.

Na ausência desta malha, caso as autoridades locais permitam, a viagem pode ser realizada em ruas com até 40 Km/h, no sentido da via e em sua borda direita.

No eventual uso da faixa de pedestre, desça do veículo e guie-o ao outro lado da via.

Estacione o veículo elétrico conforme estações previstas no mapa do aplicativo da JET ou Whoosh

Jamais abandone o veículo: no meio de vias e calçadas; à frente de faixas de pedestres, garagens e/ou vagas de automóveis, e rampas de acessibilidade

Confira, abaixo, a nota da JET na íntegra.

A empresa preza pela segurança de todos os usuários e, por isso, implementa um onboarding obrigatório para novos usuários diretamente no aplicativo JET, além de investir continuamente em ações educativas presenciais. Entre elas está o programa Escola de Direção Segura, uma iniciativa itinerante com aulas gratuitas em praças e áreas públicas. Além disso, instrutores atuam nos principais pontos de fluxo da cidade, orientando os usuários sobre o uso correto dos equipamentos.

A JET também mantém canais operacionais ativos e integrados com o poder público desde o primeiro dia de operação, garantindo uma comunicação rápida e eficiente para tratar qualquer situação relacionada ao serviço.

Toda a frota é constantemente monitorada e mantida em perfeitas condições, com equipamentos novos. Patinetes com qualquer indicativo de avaria ou uso irregular são imediatamente retirados de circulação. Em relação aos casos pontuais de vandalismo, a empresa ressalta que eles representam uma parcela mínima das operações, em linha com indicadores observados.

A JET agradece ao poder público pela colaboração e pelo diálogo constante desde o início da operação. O objetivo comum é o desenvolvimento de uma mobilidade urbana mais sustentável, segura e integrada à cidade.



Confira, abaixo, a nota da Whoosh na íntegra.

A Whoosh tem como um de seus principais pilares a promoção de uma mobilidade urbana segura, organizada e responsável na cidade. Para isso, investe continuamente em tecnologia e na gestão da operação, com recursos como monitoramento de velocidade, sistemas de geolocalização e acompanhamento em tempo real, que permitem identificar padrões de uso, otimizar a distribuição das patinetes e agir de forma ágil sempre que necessário.

Além disso, as patinetes contam com um módulo de segurança com tecnologia antivandalismo, que aciona um alarme sonoro e envia alertas em tempo real para a equipe responsável em caso de movimentações ou usos indevidos, permitindo uma resposta rápida e eficaz.

A empresa também atua diariamente na organização, manutenção e remanejamento das patinetes nas ruas, garantindo o bom funcionamento do serviço e a adequada ocupação do espaço urbano. Nesse contexto, a Whoosh reforça que a colaboração de todos é fundamental para o funcionamento do sistema, especialmente no uso consciente e no estacionamento das patinetes nos pontos designados, definidos em conjunto com o poder público.

Paralelamente, a Whoosh desenvolve iniciativas contínuas de comunicação e educação, orientando os usuários sobre o uso correto do serviço e incentivando a convivência harmoniosa no espaço público, sempre em diálogo com a Prefeitura e com os órgãos responsáveis pela mobilidade urbana.

A Whoosh acredita que a micromobilidade é uma aliada importante na construção de cidades mais eficientes e sustentáveis, ampliando as opções de deslocamento de forma prática e integrada ao dia a dia urbano. Mais do que oferecer um serviço de qualidade aos seus usuários, a empresa atua com o compromisso de contribuir para um ambiente urbano mais organizado, com menos trânsito e melhor convivência entre todos, um avanço que depende da colaboração contínua entre iniciativa privada, poder público e população.

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