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Ciência Descoberta aproxima cientistas da misteriosa fronteira dos buracos negros Um evento de violência cósmica permitiu a uma equipe internacional de astrofísicos aprender mais sobre a fusão de dois buracos negros

Cientistas afirmam ter detectado pela primeira vez vestígios do "horizonte de eventos", a fronteira além da qual nada pode escapar de um buraco negro, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (24).

O "horizonte de eventos" é considerado o ponto de não retorno de um buraco negro, a partir do qual até a luz é absorvida por sua força gravitacional, o que torna seu estudo extremamente difícil.

Um evento de violência cósmica permitiu a uma equipe internacional de astrofísicos aprender mais sobre a fusão de dois buracos negros.

A colisão gera ondas gravitacionais que se propagam pelo universo. Os cientistas só conseguiram detectar essas ondulações no espaço-tempo, previstas pela teoria de Einstein, há cerca de uma década.

Em estudo publicado na revista Nature, os pesquisadores analisaram as ondas gravitacionais mais intensas já detectadas. Elas foram produzidas por um evento chamado GW250114, registrado em janeiro de 2025 pelo observatório LIGO, nos Estados Unidos.

Ao isolar a última rajada de ondas emitida durante a fusão dos buracos negros - conhecida como "ondas diretas" -, os cientistas afirmam ter conseguido extrair informações provenientes de regiões mais próximas do horizonte de eventos do que jamais haviam observado.

Os autores identificaram dados sobre a forma como os buracos negros deformam o espaço ao seu redor enquanto giram.

No entanto, cientistas ouvidos pela AFP que não participaram da pesquisa pedem cautela na interpretação dos resultados.

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