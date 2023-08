A- A+

EUROPA Descoberta de explosivos da 2ª Guerra obriga a retirada de 14 mil pessoas de cidade na Polônia Autoridades que examinaram o local classificaram risco de explosão como 'muito elevado'; ao menos uma bomba com 250 kg foi achada

Pelo menos 14 mil moradores de Lublin, na Polônia, foram retirados da cidade, nesta sexta-feira (11), após encontrarem uma grande quantidade de explosivos não detonados da Segunda Guerra Mundial. De acordo com a equipe de bombeiros que examinou o local, o risco de explosão é "muito elevado", tendo sido achada ao menos uma bomba com 250 kg.

A evacuação da área e das ruas circundantes foi classificada como "urgente". O processo de retirada começou às 7h (2h em Brasília), e as autoridades disponibilizaram transportes públicos e estacionamentos gratuitos, além de assistência para as pessoas com deficiência e abrigos temporários. Foi pedido que todos abandonassem a zona até às 11h.

Além disso, a orientação das autoridades foi para que os moradores desligassem o gás, a água e a eletricidade antes de saírem de casa. Eles deveriam fechar as portas, janelas e aconselhados a levar consigo documentos de identidade e medicamentos necessários. Após a operação de retirada, um comando de militares tentará desativar os explosivos.

Nas imediações da Rua Wronska, onde eles foram encontrados, havia um pequeno aeródromo e uma fábrica de aviões que foram bombardeados pela Alemanha em setembro de 1939, pouco depois do início da Segunda Guerra. As autoridades acreditam que os explosivos descobertos podem ser deste momento, já que achados de bombas que permaneceram enterradas desde a guerra é algo relativamente frequente na Polônia.

Em julho, 72 peças de munições foram encontradas nos terrenos de uma escola enquanto ocorriam obras de renovação do espaço. Em fevereiro, uma menina de 11 anos ficou ferida após ter disparado acidentalmente uma espingarda da Segunda Guerra que encontrou em uma floresta. Já em 2022, habitantes de Wroclaw foram retirados duas vezes por descobertas de bombas, incluindo uma de meia tonelada.

Veja também

educação MEC estuda retomar programa voltado para profissionais da educação