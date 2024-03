A- A+

MUNDO Descobertas de pepita e tesouros fazem condado galês viver "febre do ouro" Anéis do século VII e itens do Império Romano encontrados em Shroposhire já chamaram a atenção de moradores e pesquisadores no passado

A descoberta de uma pepita de ouro, avaliada em £ 30 mil (R$ 189 mil), abalou o condado inglês de Shroposhire ao provocar uma verdadeira "febre do ouro" na região. Muitas pessoas também se juntaram às buscas por tesouros escondidos na localidade.

O britânico Richard Brock, um morador de Shropshire de 67 anos, descobriu, graças ao seu detector de metais, a maior pepita de ouro da Inglaterra em uma expedição em terras agrícolas, nas colinas da cidade. Brook, no entanto, é apenas caso mais recente de sucesso na região: a cidade do País de Gales aparenta abrigar uma grande quantidade de ouro.

Shropshire tornou-se o local favorito dos caçadores de tesouros recentemente. No ano passado, ocorreram várias descobertas no âmbito de uma pesquisa em Shirehall, Shrewsbury. Entre elas estão um anel de ouro do século VII, um estojo de amuleto de ouro romano e um anel de espada de ouro, conforme confirmado pelo conselho da cidade.

— Nos últimos 20 anos, uma série de importantes descobertas de ourivesaria foram feitas no norte de Shropshire — disse Emma-Kate Lanyo, curadora do serviço de museus do Conselho de Shropshire, ao jornal The Daily Mail.

— Este anel é outra pista que nos mostra que as pessoas que viviam na região há 3 mil anos e faziam parte de uma comunidade rica e sofisticada. Descobertas como essa são muito importantes para termos uma melhor compreensão desse período. Shropshire estava passando por um período de mudanças verdadeiramente sísmicas. Estava na fronteira entre os reinos galeses controlados pelos britânicos e o reino saxão de Mércia.





Segundo Lanyo, os reinos da Grã-Bretanha estavam frequentemente em conflito:

— Isso criou uma sociedade em que manter o apoio de uma elite guerreira era crucial, assim como construir as alianças certas. Negociações frequentemente eram feitas através da troca de presentes luxuosos. É possível que anéis tenham sido dados e exibidos nos punhos das espadas como sinal desse juramento — disse.

Foram esses relatos que fizeram pessoas, munidas de detectores de metais, a irem aos lugares onde foram encontrados artefatos de ouro. A pepita do britânico, descoberta em maio do ano passado, foi colocada em um leilão digital no início do mês, quando o fato se tornou público. Os leiloeiros da casa Mullock Jones estão oferecendo a pepita à venda em um leilão cronometrado desde o dia 15 de março.

A pepita ficará à disposição até 1º de abril, com a estimativa do lance final chegar aos £ 30 mil. Ao jornal britânico The Mirror, Ben Jones, um dos leiloeiros, deu mais informações sobre a peça exposta.

— Esperamos um interesse considerável neste item. É uma oportunidade rara de adquirir uma pepita de ouro impressionante. Estamos oferecendo-o como um item único aos licitantes on-line a partir de sexta-feira, 15 de março, e terminando às 18h do dia 1º de abril — disse ele.

