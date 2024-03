Descobertas promissoras para a conservação da arara verde na Costa Rica

A- A+

A população de Lapa Verde, atualmente criticamente ameaçada de acordo com a Lista Vermelha de Espécies da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), tem mostrado na Costa Rica um crescimento populacional nos últimos 15 anos.

O Sistema Nacional de Áreas de Conservação (SINAC) e a Huawei, juntamente com os parceiros Macaw Recovery Network e Tropical Scientific Center, anunciaram hoje os últimos avanços no projeto de pesquisa desta espécie para a Zona Norte e o Caribe do país.

O declínio de algumas espécies de árvores importantes para a subsistência da arara-verde, o tráfico ilegal de pombos-ara, bem como a posse ilegal dessas aves são considerados alguns dos motivos para o declínio no número de araras.



Huawei colabora com SINCA e Macaw Recovery Network para proteger a Lâmina Verde

"A Costa Rica tem uma área de 51 100 quilômetros quadrados, o que representa apenas 0,03% da superfície terrestre do mundo, mas tem quase 6% da biodiversidade do planeta. A proteção de espécies ameaçadas, como araras verdes, é de grande importância para as florestas tropicais da Costa Rica. Mas a coleta de dados relacionados à tomada de decisões sempre foi um grande desafio, por isso a implementação de tecnologias para a conservação e uso sustentável dos ecossistemas naturais e suas espécies se apresenta como uma grande oportunidade e é o que estamos vivenciando com essa grande iniciativa, "Enfatiza Mario Coto Hidal Go, Diretor Técnico do SINAC.

O desenvolvimento de tecnologias tem proporcionado uma excelente oportunidade para a pesquisa e proteção da arara-verde. Os sons de mais de 10 tipos de aves foram coletados de forma mais sistemática, informações como suas áreas de vida, ciclos de alimentação e nidificação, entre outros hábitos, podem ser rapidamente identificados por modelos de inteligência artificial (IA).

Mario Jiménez, coordenador do programa de aves Rede de Recuperação de Araras menciona que "este projeto é atualmente o maior para tentar entender a distribuição espacial e temporal da Arara Verde, informação valiosa e determinante na proteção desta espécie. Observações feitas nos últimos 6 anos indicam que a produtividade em termos de produção de ovos e pichonee é alta, no entanto, esses resultados não são observados na população natural. Portanto, este projeto permitirá ampliar nosso conhecimento sobre a distribuição da arara-verde na Zona de Nota e no Caribe de nosso país e, assim, direcionar as estratégias de conservação em torno dos resultados do projeto."

Nesta linha, as primeiras descobertas dos dispositivos coletados nos permitem verificar a eficiência do equipamento nas difíceis condições das florestas tropicais, com umidade muito alta, cópias de chuva e fatores externos, como quedas de árvores ou ataques de abelhas.

Os primeiros áudios nos permitem identificar uma ampla biodiversidade nesses ambientes. Para os fins do Projeto, a primeira fase se concentrará em araras e papagaios nas áreas de estudo.

Além de identificar os espécimes citados, o Projeto incorpora os Guardiões, dispositivos de alto nível, tecnologia de ponta que fornece uma ajuda extremamente valiosa.

Carolina Herrera, Diretora de Relações Públicas e Comunicações da Huawei América Central e Caribe, disse: "O desenvolvimento da tecnologia digital não só traz mais conforto para as pessoas, mas também contribui para a proteção do meio ambiente. Na Huawei, estamos trabalhando em mudanças reais por meio de nossa iniciativa Tech4All, junto com nossos parceiros, conectamos os desconectados, capacitamos comunidades carentes e, no caso particular da Costa Rica, protegemos nosso planeta"

Este projeto foi lançado em julho do ano passado como parte da iniciativa global TECH4ALL da Huawei, instalando 113 dispositivos acústicos em quase 11 000 quilômetros quadrados de terra. coletar dados acústicos de florestas tropicais para analisar o comportamento das araras-verdes. Atualmente, a primeira fase de 6 meses de coleta de dados foi concluída e entrará na fase de carregamento e análise de dados.

