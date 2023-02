A- A+

O maior do ano Descoberto furto de energia por empresa do Cabo que daria para abastecer quase 5.900 casas em um mês Furto, segundo a Neoenergia, foi o maior do ano em Pernambuco

700 mil kWh, energia suficiente para abastecer quase 5.900 residências por trinta dias. Esse foi o total de energia que uma empresa metalúrgica localizada no bairro de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, estava desviando da rede de distribuição.

O furto de energia, o maior deste ano em Pernambuco, foi identificado nessa quarta-feira (8), em operação conjunta da Neonergia com as polícias Civil e Militar e o Instituto de Criminalística.

Segundo a Neoenergia, toda a energia não medida será cobrada do cliente, uma calderaria, conforme a legislação do setor elétrico. O proprietário do estabelecimento foi encaminhado à delegacia e responderá pelo crime de furto de energia, de acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

A distribuidora de energia chama atenção que, além de crime, o furto de energia "coloca em risco a segurança de toda a localidade e prejudica consideravelmente a qualidade, a continuidade e confiabilidade da rede de distribuição de energia elétrica".



Quem desconfiar de ligação clandestina ou fraude na medição pode denunciar através do 116. A Neoenergia informa que não é preciso se identificar.



