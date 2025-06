A- A+

O vocalista da banda de forró Desejo de Menina, Henio Ferreira dos Santos, popularmente conhecido como Lenno Ferreira, de 40 anos, foi preso após um show em João Pessoa, capital da Paraíba, na madrugada do último domingo (1º). A prisão é fruto de uma ação conjunta das polícias civis de Pernambuco e da Paraíba.

Lenno tinha mandado de prisão em aberto, segundo a PCPE, pelo crime de homicídio culposo de trânsito que matou a gerente de serviços Thiara Freire, de 33 anos, no km 116 da BR-418, em Santa Maria da Boa Vista, sertão pernambucano.

Mulher de 33 anos foi a vítima fatal do acidente | Foto: Reprodução/Instagram

O fato aconteceu no dia 5 de maio, enquanto o artista da banda Desejo de Menina dirigia um carro de luxo e bateu atrás de uma van. Ele estava embriagado. Outras sete pessoas ficaram feridas. A van capotou e o carro desceu a ribanceira. Lenno sofreu ferimentos leves. Thiara foi sepultada em Petrolina, também no Sertão.

Com a palavra, a PCPE

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco explica ainda que “o mandado de prisão foi cumprido e, após a aplicação das medidas administrativas, o autor foi conduzido para o sistema prisional, ficando à disposição da Justiça”.

O que diz o Tribunal de Justiça da Paraíba?

Procurado pela reportagem, o TJPB disse que Lenno passou por audiência de custódia, ontem. Como era mandado de prisão preventiva, ele foi encaminhado para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, mais conhecida como presídio do Roger, e vai continuar preso.

Carreira

Lenno iniciou a carreira na banda de forró, em 2003, emplacando grandes sucessos e ganhando destaque com músicas como “Diga Sim Pra Mim” e “Moldura”.

Ouça Diga Sim Pra Mim

Em 2009, deixou o conjunto para seguir carreira solo e continuou atuando no forró, no segmento romântico, mas foi em 2024, após 15 anos, ele retornou o grupo. Atualmente, divide os palcos com Mirella Vieira.

Veja também