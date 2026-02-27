A- A+

Justiça Desembargador preso procurou Temer para tentar chegar a Moraes, diz PF Informações constam em relatório final da Operação Unha e Carne, que foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal

O desembargador Macário Judice, preso pela Polícia Federal (PF) pagou mais de R$ 3 mil em um vôo do Rio de Janeiro para São Paulo, em dezembro do ano passado, com o objetivo de encontrar o ex-presidente Michel Temer e tentar chegar ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, de acordo com as investigações.

O ministro é relator do caso na Corte.

De acordo com a Polícia Federal, o magistrado tinha pressa de se encontrar com o ex-chefe do Executivo em razão de uma “esperança” de que Temer “intercederia a seu favor” para “frear” a investigação sobre vazamento de informações à facção criminosa Comando Vermelho.

Em diálogo com sua mulher, interceptado pela PF, o desembargador chegou a relatar o encontro: “Foi boa a conversa, muito educado, muito boa".

"Ele acha o seguinte, e ele tem razão, a gente chegou a redigir uma mensagem que ele ia mandar, mas ele disse: se você não tá no radar e não tem nada na cabeça dele que te ligue, você vai despertar isso pra quê? Ele é muito esperto né amor”, diz a mensagem, segundo a PF.

Os detalhes constam do relatório final da Operação Unha e Carne, que foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal com o indiciamento do presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Rodrigo Bacellar (União BrasiL) e do ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Jóias.

A mulher de Macário, Flávia, também foi indiciada.

A Polícia Federal só não imputou crimes ao desembargador, justamente em razão de seu cargo e da vedação da Lei Orgânica da Magistratura.

Assim, com relação ao magistrado, os achados da operação foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir diretamente se o denuncia ou não.

Eles foram indiciados por vazamento de informações à facção criminosa Comando Vermelho. Em dezembro, a PF prendeu Bacellar, então presidente da Alerj, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Em nota, o advogado Daniel Bialski, que defende Bacellar, afirmou que " inexiste qualquer elemento probatório para pretender lhe imputar qualquer

