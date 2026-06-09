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Justiça Desembargador suspeito de crime sexual é alvo do CNJ Ele também absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de uma menina de 12 anos, no Triângulo Mineiro, sob alegação de que havia vínculo afetivo consensual entre os dois

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou ontem, por unanimidade, a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) Magid Nauef Láuar, suspeito de cometer crimes sexuais. A defesa de Magid não se manifestou. Nos autos, ele negou as acusações.

Afastado desde fevereiro, Magid foi acusado dos crimes depois que uma decisão sua ganhou repercussão nacional. Ele absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de uma menina de 12 anos, no Triângulo Mineiro, sob alegação de que havia vínculo afetivo consensual entre os dois.

Segundo o corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell, a Corregedoria reuniu "sucessivos relatos de crimes contra a dignidade sexual atribuídos" a Magid. "Constatou-se que muitas delas (vítimas) se encontravam em situação de vulnerabilidade, possuindo tenra idade ou atuando como estagiárias, servidoras com vínculo precário, ou em situação de subordinação (a Magid)", disse Campbell.

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