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eua Desemprego aumenta e menos empregos são criados nos EUA em setembro Em setembro, o desemprego passou de 4,1% para 4,2%, e foram criados apenas 29.000 postos

O desemprego aumentou ligeiramente em setembro nos Estados Unidos, enquanto a criação de vagas de trabalho se manteve muito abaixo das previsões, segundo dados do governo publicados nesta sexta-feira (2).

Em setembro, o desemprego passou de 4,1% para 4,2%, e foram criados apenas 29.000 postos, bem abaixo dos cerca de 85.000 esperados pelo mercado financeiro.

O Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) também revisou para baixo as contratações dos meses anteriores, deixando julho em terreno negativo, com um saldo final de 10.000 postos de trabalho perdidos no período.

Agosto também foi menos positivo para o emprego do que anunciado anteriormente, com 133.000 vagas criadas, frente às 162.000 divulgadas antes.

Com os 4,2%, a taxa de desemprego continua sendo "muito baixa", afirmou Kathy Bostjancic, economista da Nationwide, ressaltando que esse aumento não se deve à "debilidade" do mercado de trabalho, mas sim ao fato de que há mais pessoas nele (+485.000 em um mês, das quais a maioria está empregada).

Salários defasados

Segundo Heather Long, economista do banco Navy Federal Credit Union, os Estados Unidos continuam em uma dinâmica que se resume em "poucas contratações, poucas demissões".

"O nível de contratações é melhor em 2026 do que em 2025. Mas as novas admissões continuam sendo escassas fora do setor de saúde e dos trabalhos associados à construção e ao funcionamento dos centros de dados", indicou no X.

Para os americanos, a maior dificuldade é que os preços estão subindo mais rápido do que suas rendas, o que reduz seu poder de compra.

Assim, os salários aumentaram em média 3% em termos anuais em setembro, menos do que a inflação (+3,4% em 12 meses em agosto, último dado disponível). Desde então, os preços da gasolina dispararam.

O custo de vida está no centro do debate público nos Estados Unidos diante da proximidade das eleições de meio de mandato, em 3 de novembro, cruciais para o Partido Republicano do presidente Donald Trump.

"Desde o início da guerra de Trump [no Irã], os salários reais caíram 0,7%, e suas políticas desastrosas não pararam de aumentar os preços", denunciou a senadora democrata Elizabeth Warren em comunicado.

O relatório mais recente sobre o emprego convenceu muitos investidores de que o Federal Reserve (Fed, banco central) não mexerá em suas taxas de juros em sua próxima reunião, no fim do mês.

A instituição financeira elevou suas taxas em setembro pela primeira vez desde meados de 2023 para conter a inflação.

Mas o banco central também tem a tarefa de zelar pela solidez da atividade econômica e a manutenção do mercado de trabalho no pleno emprego de que desfruta atualmente.

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