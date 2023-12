Desemprego no Chile chega a 8,7% entre setembro e novembro

A- A+

A taxa de desemprego no Chile ficou em 8,7% no trimestre móvel de setembro a novembro, um aumento de 0,8 ponto percentual em 12 meses, conforme informado nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

O índice de desocupação é resultado de um aumento da força de trabalho (3,8%) maior do que o total de pessoas que conseguiram emprego (2,9%), especialmente nos setores da saúde, da indústria manufatureira e da administração pública, detalhou o INE.

A força de trabalho - composta por pessoas dispostas e capacitadas para ingressar no mercado de trabalho - atingiu 10 milhões no Chile, enquanto os desempregados totalizaram 874.357 no mesmo período, de acordo com os dados da pesquisa do órgão público.

Na região Metropolitana de Santiago, lar de quase metade dos 19 milhões de habitantes do Chile, a taxa de desemprego no trimestre pesquisado ficou em 9,7% - um aumento anual de um ponto percentual.

Veja também

LANÇAMENTO SpaceX lança avião espacial militar para missão de pesquisa