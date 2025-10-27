A- A+

Saúde Desengasgo: entenda as novas diretrizes para socorro American Heart Association (AHA) atualiza o que deve ser feito durante o processo de ajudar uma pessoa com engasgo

As orientações do que fazer em casos de engasgo foram atualizadas em outubro pela American Heart Association (AHA), responsável por publicação de diretrizes que guiam protocolos de salvamento em todo o mundo.

A principal mudança é a orientação de alternar cinco pancadas nas costas com a repetição de cinco manobras de Heimlich em crianças acima de 1 ano e adultos ainda conscientes.

Anteriormente, o recomendado era que o socorro fosse iniciado pelas compressões abdominais (feitas na manobra de Heimlich).

Já para bebês menores de 1 ano de idade conscientes, as cinco pancadas nas costas devem ser seguidas de cinco compressões no peito com a base da palma da mão.

Isso deve ser repetido até que o motivo do engasgo seja colocado para fora ou até a perda de consciência do bebê. Na diretriz anterior, as compressões torácicas eram realizadas com dois dedos (indicador e médio).

Segundo a AHA, a compressão não deve ser feita de maneira alguma na parte do abdômen, pois isso pode causar lesões nos órgãos internos do bebê.

As novas diretrizes substituem as anteriores, publicadas de 2020. A publicação foi realizada por um grupo de profissionais da saúde na revista científica Circulation.

“À medida que a ciência continua a evoluir, é importante que continuemos a revisar novas pesquisas específicas para as questões científicas consideradas de maior importância clínica que afetam a forma como prestamos cuidados que salvam vidas”, afirma Ashish Panchal, presidente voluntário do Comitê Científico de Cuidados Cardiovasculares de Emergência da American Heart Association, em comunicado.

Passo a passo para desengasgo de bebês (menores de 1 ano)

Em primeiro lugar, faça a verificação correta de que o bebê sofreu um engasgo: veja se ele não consegue chorar, não consegue tossir, mudou de cor (podendo ir do pálido ao roxo), está mais mole e/ou não consegue respirar.

Para conseguir reverter o engasgo, é preciso fazer com que o bebê volte a tossir.

Verificado que o bebê está engasgado, ligue para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no número 192, e logo em seguida inicie as manobras indicadas.

Apoie o bebê de bruços sobre o seu antebraço (parte entre o cotovelo e o punho), com a cabeça em posição mais baixa que o nível do corpo;

Dê cinco pancadas firmes nas costas;

Vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões torácicas no centro do peito, com a base da palma da mão;

eFaça alternação entre os dois movimentos até o motivo do engasgo sair ou o bebê perder a consciência.

O que não fazer?

Não coloque a mão na boca do bebê caso o objeto ou alimento que motivou o engasgo não esteja visível. Não faça compressões abdominais no bebê.

O que fazer se o bebê desmaiar?

Caso o bebê desmaie, é necessário iniciar a ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

Veja como realizar:

Deixe o bebê de barriga para cima sobre uma superfície firme e plana;

Faça 30 compressões no peito do bebê com os dois polegares, com as mãos circundando o tórax;

Em seguida, faça a ventilação (respiração boca a boca), cobrindo a boca e o nariz do bebê com a sua boca e observando a elevação do tórax. Repita duas vezes;

Alterne esses movimentos até o bebê recobrar a consciência ou até a chegada do serviço de emergência na sua casa.

Passo a passo para desengasgo de crianças maiores de 1 ano e adultos

O primeiro passo é se posicionar ajoelhada atrás da criança ou do adulto e dar cinco pancadas firmes nas costas, na região entre as escápulas;

Se as pancadas não forem o suficiente, faça 5 compressões abdominais;

Para a compressão abdominal, envolva os braços em volta da cintura de forma que uma de suas mãos fique à frente. Faça um punho com uma das mãos e posicione o lado do polegar junto à cintura da criança;

Os movimentos devem ser feitos na região do abdômen acima do umbigo e bem abaixo do osso do peito;

Segure o punho com a outra mão. Em seguida, faça compressões rápidas e firmes para dentro e para cima do abdômen, certificando-se de que o movimento vá para cima e não para trás;

Alterne entre as duas manobras até a expulsão do motivo do engasgo ou até que a pessoa perca a consciência.

Outra técnica

A compressão no peito pode substituir as abdominais em casos que não seja possível alcançar a criança ou adulto por trás, como, por exemplo, caso a pessoa esteja em uma cadeira de rodas.

Feche uma das mãos em punho e coloque-a com o polegar contra o tronco da criança;

Coloque seus braços sob as axilas e sua mão no centro do peito dela;

Puxe-a para trás para dar impulso.

O que fazer se a criança ou adulto desmaiar?

Caso a criança ou adulto desmaie, é necessário iniciar a ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Veja como realizar:

Deite a criança ou adulto em uma superfície, apoiando sua cabeça e pescoço;

Comece as 30 compressões torácicas, ou com uma mão só, ou com uma mão sobre a outra. Com o braço bem esticado, comprima e solte;

Verifique se é possível ver o objeto. Caso sim, faça a retirada dele;

Faça duas ventilações (“respiração boca a boca”) cobrindo a boca da criança e tampando o nariz;

Observe a elevação do tórax;

