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Homenagem Desfile Cívico da LBV leva mensagem sobre o cuidado com o meio ambiente nesta sexta-feira (4) Evento ocorre no Bairro dos Coelhos, na área central do Recife, em uma homenagem cívica à Independência do Brasil

A Legião da Boa Vontade (LBV) realiza o Desfile Cívico no Bairro dos Coelhos, na área central do Recife, nesta sexta-feira (4), às 9h.

O Pelotão da LBV contará com a participação de cerca de 280 pessoas, entre crianças, adolescentes, idosos, famílias, colaboradores, voluntários da Instituição e a Banda Marcial da Escola Joaquim Nabuco, em uma homenagem cívica à Independência do Brasil.

A concentração está marcada às 8h, na Sede da Instituição localizada na Rua dos Coelhos, número 219, percorrendo pela Rua dos Coqueiros até a Rua Padre Venâncio e com retorno pela mesma via terminando na sede da LBV.

O desfile percorrerá as ruas da comunidade levando a reflexão proposta pelo tema “Educar. Preservar. Sobreviver. Humanamente também somos Natureza”, destacando a importância da conscientização ambiental, da preservação dos recursos naturais e do papel de cada cidadão na construção de um futuro mais sustentável.

Durante o desfile, crianças e adolescentes apresentarão ações e aprendizados desenvolvidos ao longo do ano, levando mensagens de amor, respeito, solidariedade e cidadania ambiental.

Os participantes da Entidade realizam oficinas educativas sobre reciclagem e sustentabilidade, incentivando práticas conscientes que contribuem para a redução da geração de resíduos e a proteção dos recursos naturais.

O evento contará com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco, que organizará o tráfego de veículos nas ruas em que o desfile passar.

Além disso, será promovida uma parceria da Banda Marcial da Escola Joaquim Nabuco, que acompanhará a LBV durante todo o trajeto.

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