7 de Setembro Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro acontece neste domingo, na Mascarenhas de Morais A solenidade reunirá instituições civis e militares, além de autoridades estaduais e federais

O tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, realizado em comemoração à Independência do Brasil, será neste domingo (7). A solenidade terá início às 8h30, na avenida Marechal Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, no Recife, e reunirá instituições civis e militares, além de autoridades estaduais e federais.

A programação será aberta com a revista da tropa do Comando Militar do Nordeste (CMNE), conduzida pela Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, acompanhada do General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, Comandante Militar do Nordeste, em um momento que simboliza o reconhecimento e a valorização das tropas que participarão do desfile.

O evento contará com quatro modalidades de apresentação: o desfile a pé, reunindo cerca de 4.450 estudantes, 650 integrantes de associações e 3.750 militares das Forças Armadas, Forças Auxiliares e integrantes da Polícia Rodoviária Federal; o desfile motorizado, com 170 viaturas de diferentes organizações militares da Guarnição; o desfile aéreo, com 4 aeronaves em sobrevoo; e, por fim, o desfile da cavalaria, com 44 cavalos.

A solenidade contará também com a participação do Capitão Veterano Severino Gomes Souza, de 101 anos, um dos ex-combatentes que integraram a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial.

A celebração é realizada pelo CMNE, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, e faz parte do calendário oficial de celebrações cívico-militares.

Independência do Brasil completa 203 anos

A Independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro de Alcântara, que mais tarde se tornaria Dom Pedro I, declarou o rompimento com Portugal às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo.

O episódio, conhecido como o "Grito do Ipiranga", marcou o início de uma nova fase na história do país, que passou a ser uma monarquia independente, tendo Dom Pedro I como seu primeiro imperador.

Desde então, a data tornou-se um dos marcos mais importantes da história nacional. Todos os anos, é lembrada em solenidades cívicas e desfiles militares em diferentes cidades do país, como forma de celebrar a conquista da autonomia política e reafirmar o valor histórico desse acontecimento que, em 2025, completa 203 anos.

