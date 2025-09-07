A- A+

feriado nacional Desfile cívico-militar de 7 de Setembro no Recife comemora 203 anos da Independência do Brasil Milhares de pessoas compareceram à solenidade

Em comemoração aos 203 anos da Independência do Brasil, o tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro reuniu milhares de pessoas, na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Na manhã deste domingo (7), diversas filas se formaram nos canteiros central e local da via, no sentido cidade.

Essa solenidade comemora o episódio conhecido como “Grito do Ipiranga”, dado por Dom Pedro de Alcântara às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. A partir daquele dia, em 1822, o Brasil passou a ser uma monarquia independente, e Dom Pedro I, como ficou conhecido, foi o primeiro imperador.

A partir dali, em todos os anos, o ato é lembrado em solenidades cívicas e desfiles militares em diferentes cidades brasileiras como forma de celebrar a conquista da autonomia política e reafirmar o valor histórico desse acontecimento.

Honras militares

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), chegou ao local às 8h10. Acompanhada do comandante militar do Nordeste, General Maurílio Miranda Netto Ribeiro, recebeu um lembrança institucional da Academia Militar das Agulhas Negras.

Logo após, Lyra e Ribeiro entraram num carro do modelo Lincoln V-12 de cor azul marinho, fabricado em 1933. Esse mesmo veículo foi utilizado pela Rainha Elizabeth II em visita ao Brasil, no ano de 1968. Nele, a chefe do Executivo local participou do desfile motorizado com a revista da tropa.

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Desfile

O trajeto do desfile foi de 3km, saindo da Rua General Mac Arthur. O bloco cívico foi aberto, às 8h50, pela Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano, que fica no centro do Recife. A instituição tem 709 estudantes. 85 deles integraram o cortejo.

Emoção

Para o auxiliar de eletricista Márcio Barbosa, de 52 anos, foi momento de grande emoção acompanhar o desfile. Foi a primeira vez dele. Barbosa também veio ver o filho mais novo, João Lucas, 10, desfilar. Ele cursa o 5º ano na Escola Municipal Professor Adolfo Lutz, no Jordão Alto, também na Zona Sul do Recife.

“A minha expectativa é grande, porque é a primeira vez que o meu filho desfila. Quando eu era mais novo e estudava na escola do estado, também desfilei. É uma emoção muito grande desfilar no 7 de Setembro”, comentou ele.

A Maçonaria iniciou o desfile das instituições e entidades. Logo após, as mais diversas forças de segurança foram representadas durante a passagem do destacamento militar, que foi aberta com a passagem do general de divisão Fernando Bartolomeu Fernandes, comandante da 7ª Divisão de Exército, numa viatura viatura blindada.

Posteriormente, desfilaram em carros motorizados os representantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar de Pernambuco, Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e Polícia Rodoviária Federal.

O momento mais aguardado pelo público foi o desfile aéreo, que contou com sobrevoo de três aeronaves do Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social (SDS) e uma da Polícia Rodoviária Federal.

“Foi lindo ver esses helicópteros ganhando o céu do Recife. Foi lindo. Isso mostra a riqueza do nosso povo que é independente. Viva a soberania do Brasil!”, destacou a dona de casa Cecília Santos, de 49 anos, moradora do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Já o desfile motorizado foi aberto pela passagem do major Rêgo Barros, da 7ª Região Militar. Na oportunidade, também desfilaram representantes do Estado Maior e demais corporações militares, bem como da Marinha do Brasil.

Na última parte do evento aconteceu o desfile hipomóvel. Outro momento que deixou o público admirado. A apresentação da Tropa Hipomóvel da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) marcou o fim o evento.

Balanço geral do desfile

Ao todo, foram cerca de 4.450 estudantes de escolas estaduais, municipais e privadas no desfile a pé. Ainda participaram 650 integrantes de associações e 3.750 militares das Forças Armadas, Forças Auxiliares e integrantes da Polícia Rodoviária Federal.

Já o desfile motorizado teve 170 viaturas de diferentes organizações militares da guarnição. O desfile aéreo contou com participação de quatro helicópteros da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e um da Polícia Rodoviária Federal. O desfile da cavalaria teve 44 cavalos.

Democracia

Durante pronunciamento em entrevista coletiva, a governadora Raquel Lyra falou em fé, esperança e otimismo. Para ela, o maior desafio dos brasileiros é o combate à desigualdade social e regional.

Governadora Raquel Lyra e outras autoridades no desfile cívico-militar no Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“A gente tem trabalhado muito para mudar os nossos indicadores, trazendo mais qualidade de vida. Penso que hoje, no nosso desfile, pela alegria que está representada no rosto das nossas crianças e jovens, nós estamos no caminho certo. A partir da educação e das escolas a gente tem a possibilidade de transformar o mundo e a gente tem feito um bom investimento na educação. É muito bom ver isso sendo revelado no sorriso de cada um desses meninos e meninas”, argumentou ela.

Raquel ainda falou sobre o momento que vive o Brasil, ante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é acusado de liderar uma organização criminosa que se baseava em um "projeto autoritário de poder" e visava dar um golpe de Estado.

No ponto de vista da governadora, a Constituição de 1988 é conhecida por ser uma das democráticas do mundo, prevendo políticas públicas em favor da população e da soberania do país.

“Nós estamos aqui, décadas depois, buscando reafirmar esses valores. Claro que não seria esse o maior desafio da nossa geração. Eu confio na justiça e na democracia. Esse é um julgamento que será feito pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente tem que buscar preservar e valorizar as nossas instituições. Elas, o Brasil e Pernambuco são muito maiores do que todos nós. Eu creio muito nisso. Essa tempestade precisa passar”, frisou ainda.

O comandante militar do Nordeste, general Ribeiro, ressaltou que esta data representa a oportunidade de celebração do povo brasileiro, que vive, segundo ele, num país plural, rico e potencial.

“É a oportunidade de celebrar um país gigante, e as Forças Armadas se alegram por poder fazer parte dessa grande festa da sociedade brasileira, da qual nós fazemos parte e para quem nós trabalhamos diuturnamente, em regime de disponibilidade permanente, visando a defesa da nossa pátria soberana para atender às mais diversas demandas da sociedade”, declarou ele, agradecendo ainda o apoio que recebeu do governo de Pernambuco e da prefeitura do Recife

