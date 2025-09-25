A- A+

RIO DOCE Desfile Cívico altera trânsito em Olinda neste sábado (27); confira esquema Evento deve reunir mais de 2 mil participantes no bairro de Rio Doce, a partir das 14h

O bairro de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe, no próximo sábado (27), mais uma edição do tradicional Desfile Cívico.

Por conta do evento para celebrar a Independência do Brasil, a Secretaria de Mobilidade Urbana montou um esquema especial de trânsito [saiba mais detalhes abaixo].

O desfile deve reunir mais de 2,4 mil participantes, segundo a prefeitura, entre estudantes das 24 escolas municipais, Forças Armadas, bandas marciais convidadas e representantes de entidades como escoteiros e bandas de veteranos. O tema deste ano é "Protagonismo Estudantil nos Quatro Cantos da Cidade".



A programação tem previsão para começar às 14h, com concentração na Avenida Brasil, em frente à Vila Olímpica de Rio Doce. O percurso vai da Rua do Jasmim até a Rua Canário do Império.

Serão montados bloqueios em dez vias: Rua Lisboa, Rua do Lírio, Rua do Cravo, Rua Alecrim, Rua das Camélias, Rua das Acácias, Rua Araponga, Rua Canário do Império, Rua Manoel Lacerda da Silva e Rua Socó.

Ainda serão instalados bloqueios móveis com cavaletes em pontos estratégicos, como nos acessos da Avenida Brasil com a Avenida México, na Rua do Jasmim (interligando à Avenida Asa Branca), além da Rua Projetada, Avenida Rio Doce, Avenida D e em duas saídas internas do Conjunto Habitacional.

Agentes de trânsito, Guarda Municipal e Polícia Militar estarão no local orientando condutores e pedestres.

A recomendação da prefeitura é que os motoristas evitem a área da Avenida Brasil durante o período do desfile, entre 14h e 19h, optando por rotas alternativas.

