Interdição na Av. Mascarenhas de Moraes: confira esquema de trânsito para o desfile do 7 de Setembro

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) montou um esquema especial de segurança viária para o tradicional Desfile da Independência no Recife, que ocorrerá na Avenida Mascarenhas de Moraes, no Bairro da Imbiribeira, Zona Sul da cidade.

A organização do evento elaborou o sistema em parceria com o Bptran e com o Exército. O desfile acontecerá nesta quinta-feira (7).

Interdição do local

A interdição, que começará às 5h com previsão de encerramento às 12h, será realizada na Avenida Mascarenhas de Moraes, na área entre a Locadora Foco (próximo à Justiça Federal) até a altura da Rua Arquiteto Fernando Almeida.

Circulação

Para circular na Avenida Mascarenhas de Moraes em direção ao Aeroporto Internacional dos Guararapes (vindo de Afogados), o público deverá entrar à direita na Rua Júlio Verne, entrar na Rua Arquiteto Luiz Nunes até Jean Emile Favre e seguir à esquerda na Rua David perneta.

E ainda entrar à direita na Rua Raimundo Diniz para ter acesso à Avenida Recife em direção ao Aeroporto.

Já quem desejar seguir em direção ao bairro de Afogados na Avenida Mascarenhas de Moraes em direção ao Aeroporto, poderá ter acesso à Rua Dez de Julho, perto da Caixa Econômica, deve entrar à esquerda na Rua Rio Azul (Avenida do Canal de Setúbal) e prosseguir pela Av. Desembargador José Neves até acessar a Via Mangue.

Quem desejar acessar a Avenida Recife deverá seguir pela Avenida Desembargador João Paes e Rua Ribeiro de Brito.

Já o acesso à UPA será feito pela alça Norte do Viaduto Tancredo Neves, para isso, as pessoas deverão utilizar a Rua Ribeiro de Brito.

Agentes de trânsito realizarão acompanhamento de entrada e saída da unidade de saúde para que o atendimento não seja prejudicado.

Para acessar o terminal integrado Tancredo Neves, os passageiros deverão utilizar os ônibus.

Para quem estiver de veículo particular, o desembarque será sobre o Viaduto Tancredo Neves. Na região do Aeroporto não haverá alteração no acesso do transportes.

Recomendação

A CTTU recomenda que o público evite trafegar pelas avenidas Sul e Marechal Mascarenhas de Moraes, além de suas transversais para que maiores retenções sejam evitadas no local.

Apenas moradores do local poderão acessar as áreas bloqueadas. Para quem pretende acompanhar o desfile, a recomendação é chegue cedo ao local. Ainda de acordo com a autarquia, a melhor forma de locomoção seria utilizar o tranporte coletivo.

Já a outra opção é ir em grupo em um mesmo veículo, para não causar transtornos na via pública.

