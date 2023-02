A- A+

CARNAVAL 2023 Desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos arrasta multidão no terceiro dia do Carnaval de Olinda Ano de 2023 marca a celebração dos 76 anos da Troça,

As ladeiras de Olinda são puro fervor nesta segunda-feira de Carnaval (20). O penúltimo dia de folia amanheceu com a chegada de foliões ansiosos para aproveitar todo e qualquer bloco que passe pelas ladeiras.

Muitos dos carnavalescos já chegaram com um destino certo: o desfile da Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, um dos blocos mais aguardados de todos os Carnavais Olindenses.

No cortejo que teve concentração na sede do bloco, na Rua 27 de Janeiro, os foliões esperavam ansiosos pelo estandarte do bloco.

A Pitombeira dos Quatro Cantos é um dos blocos mais tradicionais do Carnaval e o ano de 2023 marca a celebração dos 76 anos da Troça, além da volta do desfile após dois anos sem a realização por conta da pandemia da Covid-19.

