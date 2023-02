Desfile das Virgens de Bairro Novo altera trânsito em Olinda; confira desvios

A- A+

O desfile do bloco Virgens de Bairro Novo altera o trânsito em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A interdição será feita a partir das 23h deste sábado (11), tendo encerramento às 23h do domingo (12).

A exceção de acesso é para serviços de utilidade pública, imprensa e moradores e os carros de som. O trecho interditado será na avenida Presidente Getúlio Vargas, entre a rua Eduardo de Moraes e a rua do Sol.

Com isso, as seguintes vias estarão bloqueadas para acessa a Getúlio Vargas:

- Rua Cel. Henrique Guimarães

- Rua Cel. João Joaquim Antunes

- Rua Eugênio Luciano de Melo

- Rua Pedro de Assis Rocha

- Rua Luís de Carvalho

- Rua Cel. Alberto Lundgreen

- Rua Elesbão de Castro

- Rua Francisco Ambrósio de Barros Leite

- Rua Dr. Manoel de Barros Lima

A prefeitura explica que os desvios planejados para o segmento bloqueado deve seguir pelas vias paralelas: avenidas Ministro Marcos Freire e Carlos de Lima Cavalcanti.

Transporte público

Ônibus que circulam nos trechos bloqueados deverão fazer os seguintes itinerários:

- sentido cidade/súburbio das 7h às 22h: desvio no retorno do Varadouro (posto de combustível)

- sentido subúrbio/cidade das 7h às 18h: desvio pela rua Marcolino Botelho/ Av. Carlos de Lima Cavalcanti, Av. Chico Science e Rodovia PE-15

- sentido subúrbio/cidade das 18h às 22h: desvio pela Rua Marcolino Botelho/ Av. Carlos de Lima Cavalcanti/ Av. São Miguel/ Rua Dr. Farias Neves Sobrinho e Rua do Sol

