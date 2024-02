Desfile das Virgens de Bairro Novo arrastou multidão, em Olinda, neste domingo (4)

A- A+

A manhã deste domingo (4) foi marcada pelo desfile das Virgens de Bairro Novo em Olinda. O tradicional bloco arrastou uma multidão de pessoas fantasiadas e com o espírito carnavalesco em dia. Em 2024, o bloco desfilou pelo 69º ano e trouxe homenagens a Chico Science e o movimento manguebeat e trouxe o tema “As Virgens não têm cor, têm todas”.

Um dos diretores do bloco, Heuber Pessoa de Melo, ressaltou o quão popular as Virgens se tornaram ao longo desses 71 anos (dois sem desfile devido à pandemia) e de como o bloco é pioneiro na tradição de homem fantasiar-se de mulher no Carnaval.



“Tudo começou com uma brincadeira numa pelada e transformou-se nesse gigante que abrilhanta as ruas no domingo que antecede o Carnaval. Para participar do nosso bloco, não precisa de muita coisa, só de amimação”, explicou.

Ao todo, 10 trios fizeram a festa de milhares de foliões pelas ruas de Bairro Novo, seguindo em direção à orla de Olinda.

Concurso de fantasia

Empolgação não faltou com o concurso da melhor fantasia nas categorias Luxo, Originalidade, Destaque, Sapeca, Tímida e Malamanhada. A classificação de “grupo”, neste ano, não teve nenhuma inscrição realizada. Os vencedores receberam uma premiação de R$ 500 e troféu, e os que conquistarem o segundo lugar, apenas o troféu.

Confira lista de vencedores:

Categoria Luxo: 1º lugar - Deusa do Fogo

Categoria Originalidade: 1º lugar - Manguebeat

Categoria Mais Tímida: 1º lugar - Barbie

Categoria Mais Sapeca: 1º lugar - Rainha da diversidade

Categoria Mais Malamanhada: 1º lugar - SOS a fome

Categoria Destaque: 1º lugar - Ivete com Galo

Para Erivelton Martins, vencedor da categoria Originalidade, sua fantasia em referência ao manguebeat não faz apenas homenagem ao cantor pernambucano Chico Science, mas também ao que o mangue representa para o nosso Estado. “Chico é homenageado no Carnaval do Recife e também aqui nas Virgens de Bairro Novo e pensei em homenageá-lo como forma também de incentivar as pessoas a preservar nosso mangue e nossa cultura. Estou muito feliz de ter conquistado o prêmio”, contou.



Na categoria Mais Sapeca, Jorge Tinôco, com sua fantasia de "Rainha da diversidade", reforçou a importância de todos serem respeitados por serem quem são. “Uma felicidade ganhar em primeiro lugar trazendo um tema atual que é o direito e o respeito à diversidade. Pensei nesse tema para mostrar que a gente pode ser quem quiser”, comemorou, Tinôco.

Ainda há quem não foi vencedor de fato, mas ali estava para celebrar e curtir a folia. É o caso do aposentado Paulo José Ribeiro Pessôa, que estava completando 50 participações nas Virgens de Bairro Novo em 2024 e ficou em segundo lugar na categoria Destaque.



“Apesar do calor, é muito bom fazer parte disso. Estes são os 50 de muitos que virão. Já venci 14 vezes nesses anos”, comentou o folião fantasiado de “Kenga da Vovó”.

Confira galeria:



Veja também

SAÚDE Por que as mulheres têm mais doenças autoimunes? Estudo aponta para o cromossomo X