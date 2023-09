Desfile de 7 de Setembro: confira programação e esquema de trânsito no Recife

A- A+

O tradicional desfile de 7 de Setembro acontece, nesta quinta-feira, na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. A expectativa do Governo do Estado e das Forças Armadas são grandes. Esta é a 201ª edição. Um palanque das autoridades está sendo instalado em frente ao Campus Recife da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), com a revista da tropa pelo Comandante Militar do Nordeste (CMNE), o General de Exército Kleber Nunes de Vasconcellos. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema de trânsito, numa operação conjunta com o Batalhão Policial de Trânsito (BPTran), que vai das 5h até o meio-dia.



Nesta edição, o desfile será aberto pelo Destacamento das Escolas, que vai reunir 1.300 estudantes das redes Estadual e Estadual de ensino, além de Entidades, que reunirá centros técnicos e organizações de diferentes segmentos da sociedade.

Logo após, vem o desfile das tropas, quando o Comandante da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada (10ª Bda Inf Mtz), General de Brigada Medeiros, realizará a apresentação do Grupamento de Desfile à governadora Raquel Lyra (PSDB).

As tropas que desfilarão neste ano, na capital pernambucana, estarão constituídas por 276 militares da Marinha do Brasil, 1840 do Exército Brasileiro, 312 da Aeronáutica, além de 769 da Polícia Militar de Pernambuco e 171 do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Ao todo, 3.368 militares estarão empregados.

Encerrada a passagem dos grupamentos a pé, terá início o desfile motorizado, com viaturas militares e automóveis civis; além de conjuntos a cavalo, do Regimento de Polícia Montada Dias Cardoso. Mais de 200 veículos empenhados na apresentação.

Esquema de trânsito

A operação conjunta consiste em isolar a área para passagem das pessoas, que são, em sua maioria, pedestres. O trabalho terá início às 5h e tem previsão de término às 12h, de acordo com a desmontagem dos gradis e limpeza da via. A interdição será feita na Avenida Mascarenhas de Moraes, no trecho entre a Locadora Foco (próximo à Justiça Federal) até a altura da Rua Arquiteto Fernando Almeida.

Quem circular pela Avenida Mascarenhas de Moraes em direção ao Aeroporto (vindo de Afogados) deverá dobrar à direita na Rua Júlio Verne, acessar a Rua Arquiteto Luiz Nunes até a Jean Emile Favre e girar à esquerda na Rua David Perneta e à direita na Rua Raimundo Diniz para a Avenida Recife em direção ao Aeroporto.

Já quem estiver seguindo em direção a Afogados na Avenida Mascarenhas de Moraes em direção ao Aeroporto, deverá acessar a Rua Dez de Julho, próximo à Caixa Econômica, girar à esquerda na Rua Rio Azul (Avenida do Canal) e seguir pela Avenida Desembargador José Neves até acessar a Via Mangue. Quem desejar acessar a Avenida Recife, deverá seguir pela Avenida Desembargador João Paes e Rua Ribeiro de Brito.

O acesso à UPA será feito pela alça Norte do Viaduto Tancredo Neves, para isso, os condutores deverão utilizar a Rua Ribeiro de Brito. Agentes de trânsito farão o acompanhamento de entrada e saída da unidade de saúde. O acesso ao terminal Integrado Tancredo Neves será possível apenas para ônibus. Quem estiver utilizando veículo particular, deverá fazer o desembarque sobre o Viaduto Tancredo Neves. Já o Aeroporto não terá alteração no acesso.

