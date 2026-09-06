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Dia da Independência Desfile de 7 de setembro marca o feriado desta segunda-feira A semana começa com o feriado de Dia da Independência do Brasil e tradicional programação no Recife

Aberto ao público, o tradicional Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (07), Dia da Independência do Brasil. Com início às 8h, o evento reúne representantes militares e da sociedade civil na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital.

A data, que marca 204 anos de independência do país, terá solenidade presidida pela governadora Raquel Lyra, com a presença de autoridades. Também estarão presentes integrantes das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e dos órgãos de segurança pública, além de estabelecimentos de ensino, associações e outras instituições civis.

Com o intuito de aproximar a sociedade civil das forças operantes, o desfile convida famílias, jovens, crianças, estudantes e pessoas idosas para ver as tropas, bandas e veículos passarem pela avenida. Com a apresentação, as forças militares pretendem defender princípios de patriotismo, cidadania, respeito às instituições e união.

O desfile de feriado deve alterar a cidade nesta segunda-feira. O trânsito, o funcionamento dos ônibus e o comércio são setores afetados. O tempo também é um fator. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), uma chuva leve deve aparecer no céu neste Dia da Independência. Confira o que você precisa saber:



Trânsito

Para garantir segurança e fluidez no tráfego da região, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) realiza um esquema especial a partir das 4h. Desvios e bloqueios foram montados em diferentes pontos com o objetivo de receber o desfile.

No sentido Centro, o primeiro desvio será montado nas proximidades da Justiça Federal, direcionando os condutores para a Rua Dez de Julho.

Já no sentido Aeroporto, o bloqueio ocorre na altura da Rua Júlio Verne, enquanto que as pessoas que vierem do Centro devem acessar a Rua Arquiteto Luiz Nunes e, depois, a Avenida Engenheiro Alves de Souza, com acesso à nova Ponte Júlia Santiago.

Para quem segue da Avenida Boa Viagem em direção ao Ipsep, a recomendação é utilizar o Viaduto Tancredo Neves e acessar a Avenida Recife. As interdições afetam trechos da Mascarenhas de Moraes nos dois sentidos.

No sentido subúrbio/cidade, cerca de 5,2 quilômetros serão bloqueados entre a Rua Dez de Julho e a Rua Arquiteto Fernando Almeida, enquanto no sentido cidade/subúrbio o trecho interditado terá aproximadamente 3,14 quilômetros, entre a Rua Júlio Verne e a Rua Muritiba.

Participação das escolas



A participação da Rede Estadual de Pernambuco também faz parte da programação do feriado.

Ao todo, 36 escolas vão participar do desfile cívico, com apresentações realizadas ao longo da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes.

A mobilização da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE) vai reunir aproximadamente 2.400 pessoas, entre estudantes, professores, maestros, coreógrafos e equipes de apoio.

Além das unidades escolares, a banda marcial da SEE-PE também participará da solenidade.

A representação da rede estadual faz parte do desfile realizado anualmente pelo governo de Pernambuco, pelas Forças Armadas e pelas prefeituras, em celebração à Independência do Brasil e aos símbolos nacionais.

Mudanças nos ônibus



As intervenções também vão provocar alterações temporárias no transporte público. Ao todo, 24 paradas de ônibus serão desativadas durante o bloqueio, 15 no sentido subúrbio/cidade e nove no sentido cidade/subúrbio.

Além disso, as linhas que circulam pela avenida serão desviadas para vias como a Avenida Recife, Avenida Raimundo Diniz, Rua Costa e Silva e Rua Arquiteto Luiz Nunes.

Entre as linhas impactadas estão: 168, 167, 020, 024, 023, 115, 370, 166, 185, 121, 4123, 4133, 4137, 120, 360, 191, 440 e 2040.

As mudanças permanecem durante a realização do desfile e até a liberação dos trechos pela CTTU. A previsão é de que o esquema de trânsito seja encerrado às 12h, após a dispersão do público e a liberação das vias.

A CTTU recomenda que os motoristas evitem a Avenida Mascarenhas de Moraes e as vias transversais durante o período de interdição.

Em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento, o teleatendimento gratuito da autarquia funciona 24 horas pelo seguinte número: 0800-081-1078.

Comércio e serviços



O feriado vai alterar o funcionamento do comércio, shoppings, bancos e serviços públicos no Recife e na Região Metropolitana.

No comércio de rua, a abertura será facultativa, ficando a critério de cada lojista decidir pelo funcionamento e pelo horário. Os shoppings terão horários especiais na segunda-feira (7), com funcionamento variando entre 9h e 22h, conforme o estabelecimento.

Bancos e parte dos serviços administrativos municipais estarão fechados, com atendimento retomado normalmente na terça-feira (8).

Na rede municipal do Recife, serviços essenciais, como atendimentos de urgência e emergência em saúde, coleta domiciliar e limpeza urbana, funcionarão normalmente. Equipamentos culturais, unidades administrativas e alguns serviços de atendimento ao público permanecerão fechados durante o feriado.

Também haverá opções de lazer em funcionamento, como parques urbanos, além da programação da Feira Maré Cultural, na Orla de Boa Viagem.

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível no domingo (6) e na segunda-feira (7), das 7h às 16h.

As agências bancárias não terão atendimento presencial e não realizarão compensações, incluindo TED, mas o PIX funcionará normalmente. Os serviços e equipamentos que tiverem funcionamento suspenso voltam, em geral, às atividades na terça-feira (8).

Tempo



Caso o dia do desfile tenha ocorrência de chuva fraca, é importante que o público adote alguns cuidados para acompanhar a programação com segurança e conforto.

Quem for acompanhar a solenidade deve estar preparado para possíveis períodos de chuva, especialmente durante a manhã, e, se possível, levar guarda-chuva ou capa de chuva para se proteger.

A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica possibilidade de chuva fraca no Recife e na Região Metropolitana ao longo do sábado (5), domingo (6) e feriado da Independência do Brasil, na segunda-feira (7).

Mesmo com a previsão de chuva, é recomendável manter a hidratação, especialmente para crianças, idosos e pessoas que permanecerão por várias horas no local, especialmente devido tempo abafado e ao calor úmido, conhecido popularmente como "mormaço".

Para quem estiver acompanhado de crianças, também é importante optar por roupas leves e confortáveis e levar uma troca de roupa, caso haja exposição prolongada à chuva.

Sempre que possível, procure permanecer em locais protegidos e evite ficar em áreas sujeitas ao acúmulo de água. Também é importante redobrar a atenção ao se deslocar em pisos molhados ou escorregadios.

Para quem for acompanhado de idosos, é essencial ficar atento a sinais de mal-estar e desconforto durante a programação. Em caso de chuvas mais intensas, procure um local coberto e seguro até que as condições melhorem.

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