Desfile de 7 de Setembro muda itinerário de ônibus que circulam na Avenida Mascarenhas de Moraes
Bloqueios estão previstos para acontecer em trechos da via na segunda-feira (7)
O tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro vai alterar o itinerário de linhas de ônibus que circulam na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.
Os bloqueios serão realizados na segunda-feira (7), no horário das 5h às 12h, pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) em trechos nos dois sentidos da via.
No sentido subúrbio/cidade, será interditado um trecho de aproximadamente 5,2 quilômetros entre as interseções da Avenida Mascarenhas de Moraes com a Rua 10 de Julho e a Rua Arquiteto Fernando Almeida. Com isso, 15 paradas de ônibus serão desativadas.
Já no sentido cidade/subúrbio, o bloqueio ocorrerá entre a Rua Júlio Verne e a Rua Muritiba, em um trecho de cerca de 3,14 quilômetros, afetando nove paradas de ônibus que deixarão de funcionar temporariamente na data.
Confira linhas de ônibus impactadas:
- 168 – TI Tancredo Neves/Conde da Boa Vista,
- 167 – TI Tancredo Neves/IMIP,
- 020 – Candeias/TI Tancredo Neves,
- 024 – TI Tancredo Neves (Circular Boa Viagem),
- 023 – TI Tancredo Neves/TI Aeroporto.
- 115 – TI Aeroporto/TI Afogados,
- 370 – TI TIP/TI Aeroporto,
- 166 – TI Cajueiro Seco/Rua do Sol,
- 185 – TI Cabo.
- 121 – Vila da Sudene,
- 4123 – Três Carneiros Baixo/Cais de Santa Rita,
- 4133 – Três Carneiros/Cais de Santa Rita,
- 4137 – UR-11/Cais de Santa Rita,
- 120 – Alto Dois Carneiros/Shopping Recife,
- 360 – Totó/Boa Viagem, 191 – Recife/Porto de Galinhas,
- 440 – CDU/Caxangá/Boa Viagem e 2040 – CDU/Boa Viagem/Caxangá.
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Diante das interdições, os veículos farão desvios por vias como Avenida Recife, Avenida Raimundo Diniz, Rua Costa e Silva, Rua Hélio Brandão, Rua Adolfo Faro, Rua Anízio Galvão, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luiz Nunes e Rua Arquiteto Fernando Almeida.
O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) destaca que as mudanças serão válidas durante o período de realização do desfile e até a liberação dos trechos bloqueados pela CTTU.