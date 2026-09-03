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Mobilidade

Desfile de 7 de Setembro muda itinerário de ônibus que circulam na Avenida Mascarenhas de Moraes

Bloqueios estão previstos para acontecer em trechos da via na segunda-feira (7)

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Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro vai alterar o itinerário de linhas de ônibus que circulam na Avenida Mascarenhas de MoraesDesfile Cívico-Militar de 7 de Setembro vai alterar o itinerário de linhas de ônibus que circulam na Avenida Mascarenhas de Moraes - Foto: Google Street View/Reprodução

O tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro vai alterar o itinerário de linhas de ônibus que circulam na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Os bloqueios serão realizados na segunda-feira (7), no horário das 5h às 12h, pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) em trechos nos dois sentidos da via.

No sentido subúrbio/cidade, será interditado um trecho de aproximadamente 5,2 quilômetros entre as interseções da Avenida Mascarenhas de Moraes com a Rua 10 de Julho e a Rua Arquiteto Fernando Almeida. Com isso, 15 paradas de ônibus serão desativadas.

Já no sentido cidade/subúrbio, o bloqueio ocorrerá entre a Rua Júlio Verne e a Rua Muritiba, em um trecho de cerca de 3,14 quilômetros, afetando nove paradas de ônibus que deixarão de funcionar temporariamente na data.

Confira linhas de ônibus impactadas:

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Diante das interdições, os veículos farão desvios por vias como Avenida Recife, Avenida Raimundo Diniz, Rua Costa e Silva, Rua Hélio Brandão, Rua Adolfo Faro, Rua Anízio Galvão, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luiz Nunes e Rua Arquiteto Fernando Almeida.

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) destaca que as mudanças serão válidas durante o período de realização do desfile e até a liberação dos trechos bloqueados pela CTTU.

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