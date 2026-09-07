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Independência Desfile de 7 de setembro reúne militares e escolas na Zona Sul do Recife Tradicional solenidade pelos 204 anos da Independência do Brasil aconteceu na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, nesta segunda-feira (7)

Pelos 204 anos da Independência do Brasil, escolas públicas e privadas, associações e entidades, Forças Armadas e polícias ocuparam a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, na manhã desta segunda-feira (7). O tradicional Desfile Cívico-Militar marca, anualmente, o feriado de 7 de Setembro.

O evento faz alusão ao episódio da história brasileira em que o príncipe regente Dom Pedro declarou a separação política do Brasil de Portugal. Lembrado pelo famoso “grito do Ipiranga”, o brado de independência aconteceu no dia 7 de setembro de 1822.

Governadora Raquel Lyra, o general Carlos Machado e o coronel Hercílio Mamede fazem a revista das tropas | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Solenidade

A governadora Raquel Lyra chegou ao local do desfile e cumprimentou oficiais do Exército e das polícias. Em seguida, embarcou no carro celebrativo ao lado do general Carlos Machado, comandante Militar do Nordeste e o coronel Hercílio da Fonseca Mamede, chefe da Casa Militar do Estado de Pernambuco. Juntos, realizaram a revista das tropas.

“Eu sempre estive presente nos desfiles de Sete de Setembro como governadora de Pernambuco, como prefeita da minha cidade de Caruaru, mas como cidadã, levada pelos meus pais para acompanhar os desfiles. Como governadora de Pernambuco, eu preciso estar aqui sempre, agradecer às nossas forças de segurança, que têm se desdobrado, ao apoio do Exército Brasileiro em cada momento que acontecem chuvas aqui, em que acontece a necessidade de a gente se apresentar para a população de maneira mais próxima”, recordou.

Blindado passeia pela avenida | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Significado

O general classificou a organização do desfile como de “perfeita integração”. Segundo o oficial, a solenidade reuniu agências, as três forças, além de secretarias de segurança.

“É o Dia da Pátria, no local onde nasceu a pátria. Aqui perto do Monte dos Guararapes, nós consideramos que a pátria nasceu, a nacionalidade brasileira nasceu, o Exército Brasileiro nasceu. Então, estamos muito felizes por podermos, nessa data, reverenciar o Brasil, a pátria brasileira”, declarou.

Para o general, o desfile é uma oportunidade de apresentar as Forças Armadas e seu significado para os civis.

“É exatamente a pátria brasileira se colocando e se apresentando junto com as suas Forças Armadas, entendendo o que é soberania, defesa nacional, integridade territorial, e é um momento também, sem dúvida, de aproximação, e o desfile coroa tudo isso”, explicou.

Orquestra da ETE Ginásio Pernambucano | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Desfile

A abertura do desfile ficou por conta das escolas públicas e privadas. Entre as instituições de ensino, a música tomou conta. A primeira banda a passar em frente ao palanque ocupado pelo general foi a da ETE Ginásio Pernambucano. A escola, fundada em 1825, é três anos mais nova que a Independência do Brasil.

Em seguida, associações e entidades fizeram a passagem pela avenida. Entre elas, organizações de veteranos do Exército, Marinha e Aeronáutica. Como destaque, um grupo de veteranos fez homenagem aos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) em importantes batalhas no território da Itália.

Homenagem as Forças Expedicionárias | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Logo após, desfilaram o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil, juntamente com a Polícia Militar de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e a Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco.

O Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social e o Patrulhamento Aéreo da PRF foram o ponto alto para o público presente. O show nos ares levantou aplausos e ganhou a atenção dos civis pela sincronia nos movimentos. A apresentação foi feita por helicópteros que, alinhados, singraram o céu sobre a avenida.

Leandro e Clarisse assistem ao desfile | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Público

As crianças formavam a maior parte do público. Algumas por baixo de sombrinhas, outras sentadas em banquinhos na beira da calçada, observavam atentas ao desfile. A passagem das tropas, dos cães da Polícia Militar ou dos Bombeiros Militares era motivo de aplausos, e os helicópteros recebiam acenos empolgados.

A pequena Clarisse Louise, de 5 anos, estava acompanhada da mãe e do pai, Leandro Medeiros. O promotor de vendas, que se recorda dos desfiles que viu quando criança, levou a filha como parte de uma tradição familiar.

“É uma data importante para o Brasil, uma data de comemoração da independência. E eu trouxe minha filha para ela poder vivenciar o que a gente viveu na infância, os desfiles das Forças Armadas, o patriotismo também do nosso povo brasileiro. Isso é importante”, revelou.

Confira mais fotos do desfile:

Cães das forças de segurança participam do desfile | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Desfile de tropas da Força Aérea Nacional | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Exército Brasileiro | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Mulheres do Exército Brasileiro foram aplaudidas pelas civis presentes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Escoteira PCD participa do desfile | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Oficiais assistem ao desfile | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Helicóptero do Grupamento Tático Áereo (GTA) | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

PMs fazem a segurança do desfile | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

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