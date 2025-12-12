A- A+

Cultura Desfile de Natal do Bonde volta ao Recife Antigo neste domingo (14) e resgata tradição histórica Evento acontece a partir das 18h, na Avenida Rio Branco

O Bloco Carnavalesco Lírico O Bonde retoma, neste domingo (14), às 18h, o tradicional Desfile de Natal pelas ruas do Recife Antigo. A concentração acontece na Avenida Rio Branco, de onde o cortejo segue pela Rua do Bom Jesus, Paço do Frevo e retorna à própria Avenida Rio Branco pela Rua da Guia.

O desfile reúne personagens clássicos do ciclo natalino e elementos do lirismo carnavalesco. Guiado pelo flabelo, O Bonde leva às ruas músicos, pastoras, figuras emblemáticas e personagens natalinos, em um cortejo marcado por adereços, golas bordadas e fantasias líricas. O repertório passeia por serenatas, marchas e loas, em diálogo direto com o público ao longo do trajeto.

“A retomada do desfile é um gesto de memória e de afeto, porque ele fez parte da história do bairro e da cidade. Queremos que as pessoas revivam esse espírito de Natal pelas ruas do Recife Antigo”, afirma o presidente e fundador do Bonde, Cid Cavalcanti.

