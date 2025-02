"Desfile de planetas": entenda o fenômeno raro que acontece esta semana

A- A+

O próximo "desfile de planetas" já tem data para acontecer. Segundo cientistas, o fenômeno raro conhecido como "alinhamento planetário", que acontece somente algumas vezes por século, será visível esta semana.

De acordo com pesquisadores do site norueguês Timeanddate, a aparição noturna de seis planetas, sendo quatro visíveis a olho nu, tera seu pico entre este domingo (23) e a próxima quarta-feira (26).

Ao longo de quatro noites, será possível para observar um céu estrelado. Neste período, os planetas Marte e Júpiter estarão visíveis no alto do sudeste. Enquanto isso, Vênus, o mais brilhante, deve aparecer no oeste, com Saturno logo abaixo. Netuno e Urano, porém, serão praticamente invisíveis a quem optar por observar a olho nu.





Pesquisador do Timeanddate.com e doutor em mecânica celeste, Frank Tveter investigou a frequência com que todos os planetas ficam acima do horizonte, ao mesmo tempo, em um céu escuro. O estudioso analisou períodos em que o Sol está seis graus ou mais abaixo do horizonte e em que todos os planetas, incluindo Urano e Netuno, estão seis graus ou mais acima do horizonte.

Para a professora Patricia Reiff, da Universidade Rice, no Texas (EUA), os melhores dias para observar os sete planetas, sendo cinco deles visíveis a olho nu, será na segunda-feira (24) e na terça-feira (25). Segundo ela, mesmo assim, será difícil avistar Mercúrio e Saturno, por conta do brilho do pôr do sol a oeste.

