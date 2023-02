A- A+

Carnaval 2023 Desfile do Camburão da Alegria altera trânsito em Olinda; confira desvios Pontos fixos de bloqueio começam às 23h deste sábado (25)

O desfile do Camburão da Alegria, marcado para o próximo domingo (26), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, irá alterar o trânsito na cidade.

A interdição, segundo a prefeitura, terá pontos fixos das 23h do sábado (25) até 23h do domingo.

Entre as exceções estão veículos de utilidade pública, imprensa e moradores para o acesso às suas respectivas residências, além de veículos tipo carreta adaptada com aparelhos de sonorização para apresentação de músicas ao vivo.

O cortejo vai da Praça 12 de Março até o antigo prédio da Caixa Econômica Federal.

Vias que estarão bloqueadas para acesso à avenida Presidente Getúlio Vargas, no período de 23h do dia 25 de fevereiro de 2023 às 23h do dia 26 de fevereiro de 2023:

– Rua Cel. Henrique Guimarães

– Rua Cel. João Joaquim Antunes

– Rua Eugênio Luciano de Melo

– Rua Pedro de Assis Rocha

– Rua Luís de Carvalho

– Rua Cel. Alberto Lundgreen

– Rua Elesbão de Castro

– Rua Francisco Ambrósio de Barros Leite

– Rua Dr. Manoel de Barros Lima

Os veículos deverão usar as vias paralelas: avenidas Ministro Marcos Freire e Carlos de Lima Cavalcanti.

Esse será o desvio do transporte público de passageiros:

– sentido cidade/subúrbio: desvio no retorno do Varadouro (posto de combustível);

desvio – período: 7h às 22h;

– sentido subúrbio/cidade: desvio pela rua Marcolino Botelho/avenida Carlos de Lima Cavalcanti, Av. Chico Science e Rodovia PE-15;

desvio – período: 7h às 22h;

– sentido subúrbio/cidade: desvio pela rua Marcolino Botelho/avenida Carlos de Lima Cavalcanti/avenida São Miguel/rua Dr. Farias Neves Sobrinho e rua do Sol:

desvio – período: 7h às 22h.

