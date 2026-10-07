A- A+

Carnaval Desfile do Galo da Madrugada homenageará a figura do caboclo de lança em 2027 Galo desfila no dia 6 de fevereiro com o tema "Ao Canto do Galo, a Espora é a Lança"

Duas figuras fundamentais para a identidade cultural de Pernambuco vão se unir no desfile do Galo da Madrugada no Carnaval de 2027.

Com o tema “Ao Canto do Galo, a Espora é a Lança”, o desfile do Maior Bloco do Mundo, que está marcado para 6 de fevereiro, homenageará a figura do caboclo de lança.

A agremiação celebrará a força do símbolo da Zona da Mata Norte de Pernambuco e do maracatu rural.

O bloco, que completa 49 anos de fundação em janeiro do próximo ano, promete transformar as ruas do Centro do Recife em uma grande festa mais uma vez.

Para o presidente do Galo da Madrugada, Rômulo Meneses, a homenagem é bastante merecida pela tradição dos caboclos de lança.



"É uma homenagem bastante justa, que a gente se sente muito gratificado em fazer essa referência", explicou.

Rômulo Meneses, presidente do Galo da Madrugada. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A temática também pretende abrir os caminhos para os foliões que pretendem participar do desfile do Galo da Madrugada.

"A lança representa um elemento que abre os caminhos, não só defende os caboclos, mas também serve para desvendar e abrir os caminhos. Esse é o papel do caboclo de lança e que o Galo também espera poder usar essa figura para repetir essa abertura e força que abre os caminhos para os foliões brincarem seu Carnaval em 2027", falou Meneses.

Segundo o carnavalesco e diretor de fantasias do Galo, Francisco Câmara, a escolha do tema veio do desejo de homenagear a cultura pernambucana.

"A escolha sempre vem de uma ideia: 'O que vamos fazer no Carnaval 2027? Qual personagem da cultura pernambucana que é tão rica?'. Então veio a ideia do caboclo de lança, que é cheio de simbologias e de preservação dessa cultura", disse.

Francisco Câmara, carnavalesco e diretor de fantasias do Galo da Madrugada. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Mestre Barachinha, que é líder do Maracatu Estrela Dourada, de Buenos Aires, recebeu o convite com muita alegria.



"Foi com alegria maior do que o tamanho do Galo, porque é uma satisfação muito grande, não só pelo Estrela Dourada, nós que fazemos o Estrela Dourada, como todos os caboclos de lança do mundo. São todos os caboclos de lança do mundo homenageados no maior Galo do mundo, o maior bloco do mundo, que é o Galo da Madrugada", afirmou.

Mestre Barachinha, líder do Maracatu Estrela Dourada, de Buenos Aires, na Mata Norte de Pernambuco. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Com cerca de nove horas de festa, são estimadas mais de 2,5 milhões pessoas participando do desfile em 2027.

O desfile do Galo da Madrugada, que tem início às 9h do Sábado de Zé Pereira, irá manter o mesmo percurso dos anos anteriores. Com concentração no Forte das Cinco Pontas, o bloco passará pela Rua Imperial, Praça Sérgio Loreto, Avenida Sul, Rua Saturnino de Brito, Rua do Muniz, Avenida Dantas Barreto, Praça da Independência e Avenida Guararapes.



O trajeto de cerca de 6,5 km é finalizado na Rua do Sol, com dispersão dos 30 trios elétricos e seis carros alegóricos na Praça da República e Rua do Imperador.



Prévias

O calendário de prévias também foi divulgado pela agremiação e terá início com a tradicional Quinta no Galo. Abertura ocorre no dia 22 com o cantor Gustavo Travassos, além de convidados e apresentações de grupos culturais – passistas de frevo, maracatus, caboclinho, bloco lírico, entre outros.

O projeto segue com duas edições no mês de novembro - dias 12 e 26, com Almir Rouche e banda Som da Terra, respectivamente -, duas em dezembro (10 e 17, sob o comando de Quinteto Violado e Spok Frevo Orquestra, respectivamente - e finaliza com quatro quintas-feiras em janeiro (7, 14, 21 e 28, com Marron Brasileiro, Asas da América, Nonô Germano e Maestro Forró comandando a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, respectivamente).

O evento começa às 20h e os ingressos já estão à venda com o primeiro lote no valor de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). As entradas podem ser adquiridas no local e no site da Bilheteria Digital.

Os sábados de janeiro também serão de festa na sede do Galo, com os Ensaios de Carnaval, comandados pelo Bloco das Ilusões e o cantor André Rio. Ocorrerão nos dias 9, 16 e 23 do mês.

A festa começa às 18h e a venda de ingressos será anunciada em breve.

Veja também