Desfile militar para celebrar aniversário de Trump e do Exército deve custar mais de R$ 250 milhões

O desfile militar planejado para o dia 14 de junho, data que marca os 79 anos do presidente Donald Trump e o 250º aniversário da criação do Exército dos Estados Unidos, pode custar US$ 45 milhões (mais de R$ 250 milhões na cotação atual) e deve incluir até 24 tanques "M1 Abrams" circulando pelas ruas de Washington, informaram autoridades de Defesa na última quinta-feira.

De acordo com as autoridades, o valor não inclui a limpeza ou os reparos dos danos causados nas estradas da capital pelo tráfego das dezenas de veículos. O impacto nas ruas, inclusive, é uma preocupação da prefeita de Washington, Muriel Bowser.





O Exército americano informou que a frota do desfile será composta por 150 veículos, 50 aviões de guerra, sete bandas marciais e mais de 6.600 soldados, que ficarão hospedados em prédios governamentais. Eles receberão três refeições diárias e um auxílio financeiro, segundo o Pentágono. Além disso, terá um festival durante todo o dia, com apresentações musicais e exibição de equipamentos.

Em seu primeiro mandato, Trump propôs realizar um desfile depois de ver a celebração do Dia da Bastilha, na França, em 2017. Na época, o republicano disse que, depois de assistir à procissão na famosa Champs-Élysées, em Paris, queria um desfile ainda maior na Avenida Pensilvânia, em Washington. O plano, no entanto, acabou sendo descartado devido aos custos altíssimos, com uma estimativa de US$ 92 milhões (mais de R$ 500 milhões), e outros problemas logísticos.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse que o desfile tem como objetivo homenagear o sacrifício das tropas americanas que ajudaram a garantir a independência do país.

— Há muitas coisas sem graça para comemorar, muitos reality shows, músicas ruins e outras coisas na Netflix. Que tal homenagearmos nosso grupo de operações especiais? Que tal homenagearmos o Exército e o Corpo de Fuzileiros Navais? — disse Hegseth em um discurso neste mês.

Trump "homenageará os veteranos americanos, os militares no serviço ativo e a história militar com um desfile", escreveu uma porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, na rede social X. Além disso, a porta-voz incluiu um link para um artigo da Fox News que afirma que o desfile incluirá tropas americanas e estudantes das academias militares do país.

O desfile vai relembrar a Guerra da Independência e a Guerra Civil Americana, bem como as duas guerras mundiais, a Guerra do Vietnã e os conflitos mais recentes, como Iraque e Afeganistão.

Protestos e reação dos democratas

Por outro lado, democratas classificaram o desfile como "desperdício" e "exagero". O deputado Steve Cohen, por exemplo, apresentou um projeto de lei no mês passado que proibiria o gasto de verbas federais em um desfile militar em Washington "destinado a celebrar o aniversário, um marco pessoal ou um interesse particular de qualquer indivíduo, incluindo o presidente Donald J. Trump".

Em uma declaração, Cohen sugeriu que Trump planejava “desperdiçar o dinheiro dos contribuintes polindo seu ego insaciável”.

Insatisfeitos com o planejamento do desfile milionário, americanos já começaram a organizar protestos contra a parada militar em Washington e em outras cidades dos EUA.

Muitos países, como França, China e Coreia do Norte, realizam desfiles militares regularmente, mas tais eventos são raros nos Estados Unidos.

