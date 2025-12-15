Desfile Natalino de Gravatá celebra a magia do Natal nordestino e encanta o público no fim de semana
Estreia do desfile ocorreu no sábado (13) e no domingo (14) pelas ruas da área central da cidade do Agreste pernambucano
Com o tema “A Magia do Natal Nordestino”, o Desfile Natalino de Gravatá 2025 levou a tradição popular com elementos do reisado, cavalo marinho, pastoril, cordel, anjos e presépios para a cidade do Agreste pernambucano no último final de semana.
A noite de estreia do desfile foi no sábado (13) e passou pelas ruas da área central da cidade, com a participação das escolas de dança participantes que foram distribuídas por alas.
Além delas, a Trupe Encantarte, da M. A. Recreações e Eventos, e Instituto Cultural e Ecológico Terra Agreste - ICETAG abrilhantaram o evento especial que faz parte da programação do Natal de Gravatá.
O Papai Noel fechou o desfile mostrando a inclusão por meio da roupa azul, encantando adultos e crianças que estiveram presentes no evento.
Foi o caso de Conceição Moura, psicopedagoga aposentada, que esteve presente no desfile e recomenda que as pessoas prestigiem o evento.
“Eu achei fantástico! A prefeitura teve uma excelente ideia, as pessoas participam e agregam valores de família, de uma festividade incrível. Eu recomendo que as pessoas venham assistir o desfile e a Vila Natalina amanhã à noite, é muito bonito. Um feliz Natal para as pessoas. Eu desejo um Feliz Natal para as famílias, para as crianças, adolescentes e idosos de Gravatá”, afirmou.
- Desfile Natalino de Gravatá, no Agreste, realizou a sua estreia nesse sábado (13) e domingo (14). Foto: Eliese Henrique
- O desfile também ocorre no próximo fim de semana nas ruas da área central do município de Gravatá, no Agreste. Foto: Eliese Henrique
- Desfile natalino de Gravatá tem a participação de escolas de dança participantes da cidade. Foto: Anderson Souza e Ednaldo Lourenço/SECOM
- Trajeto tem início na Praça da Matriz até o Paço Municipal, sede da prefeitura de Gravatá. Foto: Eliese Henrique
No próximo final de semana, no sábado (20) e no domingo (21), sempre a partir das 20h, com início na Praça da Matriz até o Paço Municipal, sede da prefeitura.
A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Gravatá, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, e produzido pelas escolas e grupos de dança.