Natal Desfile Natalino de Gravatá celebra a magia do Natal nordestino e encanta o público no fim de semana Estreia do desfile ocorreu no sábado (13) e no domingo (14) pelas ruas da área central da cidade do Agreste pernambucano

Com o tema “A Magia do Natal Nordestino”, o Desfile Natalino de Gravatá 2025 levou a tradição popular com elementos do reisado, cavalo marinho, pastoril, cordel, anjos e presépios para a cidade do Agreste pernambucano no último final de semana.

A noite de estreia do desfile foi no sábado (13) e passou pelas ruas da área central da cidade, com a participação das escolas de dança participantes que foram distribuídas por alas.

Além delas, a Trupe Encantarte, da M. A. Recreações e Eventos, e Instituto Cultural e Ecológico Terra Agreste - ICETAG abrilhantaram o evento especial que faz parte da programação do Natal de Gravatá.

O Papai Noel fechou o desfile mostrando a inclusão por meio da roupa azul, encantando adultos e crianças que estiveram presentes no evento.

Foi o caso de Conceição Moura, psicopedagoga aposentada, que esteve presente no desfile e recomenda que as pessoas prestigiem o evento.

“Eu achei fantástico! A prefeitura teve uma excelente ideia, as pessoas participam e agregam valores de família, de uma festividade incrível. Eu recomendo que as pessoas venham assistir o desfile e a Vila Natalina amanhã à noite, é muito bonito. Um feliz Natal para as pessoas. Eu desejo um Feliz Natal para as famílias, para as crianças, adolescentes e idosos de Gravatá”, afirmou.

Desfile Natalino de Gravatá, no Agreste, realizou a sua estreia nesse sábado (13) e domingo (14). Foto: Eliese Henrique

O desfile também ocorre no próximo fim de semana nas ruas da área central do município de Gravatá, no Agreste. Foto: Eliese Henrique

Desfile natalino de Gravatá tem a participação de escolas de dança participantes da cidade. Foto: Anderson Souza e Ednaldo Lourenço/SECOM

Trajeto tem início na Praça da Matriz até o Paço Municipal, sede da prefeitura de Gravatá. Foto: Eliese Henrique

No próximo final de semana, no sábado (20) e no domingo (21), sempre a partir das 20h, com início na Praça da Matriz até o Paço Municipal, sede da prefeitura.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Gravatá, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, e produzido pelas escolas e grupos de dança.

