ABERTURA DAS PRÉVIAS Desfile da Pitombeira: ruas do Sítio Histórico de Olinda passam por vistoria; cortejo sai no domingo Prefeitura espera público de 15 a 20 mil pessoas. Secretaria de Mobilidade organiza fluxo de trânsito com quatro pontos de controle

De 15 a 20 mil foliões são esperados no próximo domingo (7) no Desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Antes da passagem do bloco, que marca a abertura das prévias de Carnaval da cidade, representantes de diversas secretarias municipais e da Polícia Militar de Pernambuco realizaram, nessa quarta-feira (3), uma vistoria pelas ruas do Sítio Histórico.

No domingo, a Pitombeira se concentra a partir das 14h, na sede, com apresentações de Edcarlos e Orquestra Henrique Dias. A saída está marcada para 16h30 e terá shows de Orquestra Maestro Carlos e Orquestra Paranampuká.

Estiveram presentes na vistoria do percurso do cortejo gestores das secretarias de Patrimônio, Cultura e Turismo, Gestão Urbana, Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Mobilidade Urbana, Segurança Cidadã, Desenvolvimento Social e Saúde.

Os trabalhos também contaram com representantes da Pitombeira, liderados pelo presidente do grupo, Hermes Neto. Segundo ele, o grupo sairá com 130 pessoas em uma festa que deve durar até 19h30.

"Planejamento sempre é importante. Você começar um desfile com tudo planejado, locais que estão com buracos recebendo reparos, sem pedras na ruas, fazer a limpeza, conferir como está a iluminação. Então, o cortejo vai sair bonito e na paz. É muito importante isso. Essa junção de todo mundo é importantíssima para que tudo aconteça bem", disse.

Desfile da Pitombeira: trânsito e recomendações

A Prefeitura de Olinda orienta os foliões a não irem de carro particular para a festa, dando preferência a transporte público ou veículos de aplicativo. Não haverá espaço para estacionamento nas ruas do desfile.

Bloqueios serão feitos entre 14h30 e 22h. Quatro controles de acesso serão feitos pela prefeitura:

* Avenida Liberdade, na altura da Focca;

* Ladeira da Sé;

* Academia Santa Gertrudes;

* Rua 27 de Janeiro, na Praça Monsenhor Fabrício.



"São esses locais onde fazemos o controle de acesso e dando preferência ao morador. Pedimos às pessoas que vão participar dos festejos que venham de aplicativo, de táxi, pois não vai ter espaço para estacionamento. Os bloqueios ficarão das 14h30 às 22h", reforçou o secretário executivo de Mobilidade Urbana de Olinda, Flávio Ramos.

Proprietários de bares e restaurantes do Sítio Histórico só poderão comercializar bebidas em recipientes de vidro na área interna do estabelecimento. As calçadas deverão ficar livres para os desfiles e passagem dos foliões.

"A gente consegue juntar a nossa organização com o que a agremiação, no caso a Pitombeira, pensa para o cortejo. Vimos pontos sensíveis tanto para a nossa necessidade de organização do Poder Público, mas também para escutar a Pitombeira para saber qual a necessidade dela. É importante que a gente sempre tenha esse espírito de dialogar, de organizar, de responsabilidade para que todo mundo venha, brinque e volte para as suas casas com segurança”, disse o secretário executivo de Cultura de Olinda, Alexandre Miranda.

Desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos, em Olinda | Foto: Alexandre Aroeira/Arquivo/Folha de Pernambuco

Segurança

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (4), a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) apresenta como será o planejamento operacional de três eventos marcados para o domingo (7), feriado da Independência do Brasil, no Recife e na Região Metropolitana.

Além da abertura das prévias carnavalescas em Olinda, que incluem o Desfile da Pitombeira, também ocorrem no domingo o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, no Recife, e o início da Operação Verão nas praias.

