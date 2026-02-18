Qua, 18 de Fevereiro

Desfiles no Rio festejam religião afro-cubana, Heitor dos Prazeres, manguebeat e Rosa Magalhães

A campeã do carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro será definida na tarde desta Quarta-feira de Cinzas (18)

Grande Rio prestou tributo ao movimento cultural manguebeat, surgido em Pernambuco no começo dos anos 1990Grande Rio prestou tributo ao movimento cultural manguebeat, surgido em Pernambuco no começo dos anos 1990 - Foto: Pablo Porciuncula / AFP

O terceiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio começou nesta terça-feira, 17, com a Paraíso do Tuiuti. A escola levou para a Marquês de Sapucaí o samba-enredo "Lonã Ifá Lucumí", sobre uma vertente religiosa afro-cubana que se ramificou no Rio de Janeiro.

A segunda a entrar na avenida foi a Unidos de Vila Isabel, com o enredo "Macumbembê, Samborembá: sonhei que um sambista sonhou a África", uma homenagem a Heitor dos Prazeres.

Cantor, compositor e artista plástico, ele participou da fundação das agremiações Mangueira, Portela, Unidos da Tijuca, Vizinha Faladeira e Deixa Falar, mas nunca tinha sido homenageado com um enredo no Grupo Especial.

Em seguida, a Acadêmicos do Grande Rio levou o movimento cultural manguebeat para o palco do samba, com o enredo "A Nação do Mangue".

E, fechando o carnaval 2026, a Acadêmicos do Salgueiro apresentou uma homenagem à professora e lendária carnavalesca Rosa Magalhães.

Após ficar fora do desfile das campeãs em 2025, a escola celebrou o legado artístico, pedagógico e estético de Rosa, maior campeã da história da Sapucaí, falecida em 2023.

Ancestralidades africanas, caribenhas e brasileiras
A Paraíso do Tuiuti trouxe para a Sapucaí a jornada milenar do Ifá Lucumí, o oráculo sagrado de Orunmila que guia a humanidade ao autoconhecimento e ao cumprimento de seus destinos.

O enredo "Lonã Ifá Lucumí", que em iorubá significa "O Caminho do Ifá Lucumí", percorre a trajetória desse sistema divinatório desde a cidade sagrada de Ilé Ifé, na África Ocidental, até sua chegada ao Brasil pelas mãos do Babalawo cubano Rafael Zamora.

Com muito colorido, a escola de São Cristóvão procurou destacar a união Brasil-Cuba e deu uma aula sobre religião, respeito e história.

O enredo foi baseado em um livro de Nei Lopes, pesquisador da cultura afro e do samba, que participou do desfile. "As pessoas não compreendem que o sagrado é uma coisa e a vida normal, do dia, é outra coisa diferente, que não existe o melhor nem o pior", disse em entrevista à TV Globo, ao ser questionado se a apresentação poderia provocar uma mudança na percepção do público sobre os cultos de origem africana.

A apresentação foi concebida pelo carnavalesco Jack Vasconcelos e o samba foi puxado por Pixulé, com a bateria sob o comando de mestre Marcão.

Vice-campeã em 2018, a Paraíso do Tuiuti ficou em décimo lugar no ano passado. Neste ano, a escola desfilou na Sapucaí com 25 alas, cinco carros, um tripé e 3.100 componentes.

Tributo a Heitor dos Prazeres
O tributo da Vila Isabel a Heitor dos Prazeres começou com um pedido dos puxadores para que o público acendesse a lanterna dos celulares. "Macumba precisa de luz", explicaram. Polvilhada por pontos iluminados, a Sapucaí estava pronta para o desfile.

A escola passeou pela vida do multiartista e pelo próprio samba, contando a história da Pequena África carioca, com a Pedra do Sal, a Praça Onze e o Pedaço Baiano, como cenário central de encontros, fé, festa e resistência.

Na apresentação, Martinho da Vila, presidente de honra da Vila Isabel, representou o tio de Heitor dos Prazeres e Sabrina Sato, rainha de bateria, ostentou uma fantasia simbolizando a aquarela do artista.

Fundada em 1946 no bairro que lhe dá nome, na zona norte do Rio, a Unidos de Vila Isabel ganhou o título do Grupo Especial três vezes. A Azul e Branco viveu seu mais recente momento de glória em 2013, com o enredo "A Vila canta o Brasil, celeiro do mundo".

Neste ano, a escola se apresentou com 27 alas, cinco carros alegóricos, três tripés e 3.000 componentes.

Manguebeat
A Grande Rio prestou tributo ao movimento cultural manguebeat, surgido em Pernambuco no começo dos anos 1990 sob a liderança das bandas Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A.

A proposta do carnavalesco Antônio Gonzaga abordou a contracultura, a crítica social e a estética híbrida que marcou o movimento, e foi apresentada em 24 alas. Foram cinco carros alegóricos, três tripés e 3.200 componentes.

Um dos destaques foi a participação da cantora e atriz pernambucana Louise França, filha de Chico Science. "Como ele mesmo falava: 'Um passo à frente e você não estará mais no mesmo lugar. Então é isso, pegar o que você tem das suas raízes, da sua terra, do amor que você tem pelo seu lugar e transformar para o mundo", disse ela sobre o desfile.

A apresentação marcou a estreia da influenciadora Virgínia Fonseca como rainha de bateria. Antes, o posto era ocupado pela atriz Paolla Oliveira.

Ao pisar na avenida antes da apresentação, Virgínia cumprimentou o setor 1, arquibancada popular do sambódromo, e foi ovacionada pelo público.

"É uma sensação única, inexplicável. Só quem vive o carnaval sabe como é. Eu já ouvia falar, mas não imaginava que seria assim. A comunidade me abraçou, a Grande Rio me abraçou, então eterna gratidão", disse em entrevista a Milton Cunha.

Legado de Rosa Magalhães
Com 28 alas, cinco carros alegóricos, dois tripés e 3.200 componentes, a Acadêmicos do Salgueiro apresentou o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau".

A escola levou para a Marquês de Sapucaí o legado de Rosa Magalhães, que ao longo de cinco décadas de carreira conquistou sete títulos, cinco deles pela Imperatriz Leopoldinense.

A carnavalesca também teve participação importante em dois grandes eventos esportivos. Em 2007, ela foi uma das responsáveis pela cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos, pela qual ganhou um Emmy de melhor figurino, e em 2016 atuou na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio.

No desfile, a rainha de bateria, Viviane Araújo, desfilou em um tripé representando um navio, ao invés de "puxar" os ritmistas no chão da avenida. Ícone da escola, ela completou 18 anos à frente da "Furiosa", alcunha da bateria dos mestres Guilherme Oliveira e Gustavo Oliveira.

Anúncio da campeã
A campeã do carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro será definida na tarde desta Quarta-feira de Cinzas, 18. A apuração tem início previsto para as 15h.

O desfile das campeãs está marcado para a noite de sábado, 21. Participarão as seis melhores colocadas na edição deste ano.
 

