Desidratação infantil preocupa IMIP durante período de calor intenso no Recife
Instituto alerta pais sobre sinais e cuidados necessários para prevenir complicações
Com o aumento das temperaturas no Recife, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) emitiu um alerta sobre o crescimento de casos de desidratação infantil. A orientação é reforçada especialmente para crianças nos primeiros anos de vida, mais suscetíveis à perda de líquidos.
Especialistas orientam atenção aos sinais
Segundo o pediatra Matheus Brandt, sinais como irritabilidade, sonolência, boca seca e diminuição da urina exigem atenção imediata dos responsáveis. O médico reforça o uso de soluções de reidratação oral em episódios de diarreia ou vômitos.
Medidas simples para proteger as crianças
O IMIP recomenda aumento da oferta de líquidos, alimentação leve e cuidados com exposição ao calor. O pediatra sugere que os responsáveis mantenham sempre uma garrafinha de água com a criança e usem alternativas como águas saborizadas ou picolés para estimular a hidratação.
Em casos graves, a orientação é procurar atendimento médico imediato.
