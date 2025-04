Desligar a internet do celular melhora atenção, memória e diminui depressão, aponta novo estudo

A- A+

O excesso do tempo de tela já é uma preocupação de cientistas, estudiosos e médicos ao redor do planeta. Ela pode atrapalhar diversas habilidades cognitivas, como atenção, memória, resiliência e interações interpessoais. Apesar de a internet ter muitos benefícios e facilitar a vida das pessoas, ela também pode ser um empecilho.

Um estudo canadense, com mais de 400 adultos do Canadá e das Américas, com idade média de 32 anos, descobriu que desligar a internet do celular por apenas duas semanas pode melhorar a atenção das pessoas de modo geral, ou como os cientistas chamam, a atenção sustentada, para um patamar equivalente ao observado em pessoas 10 anos mais jovens.

Para o estudo, os pesquisadores pediram aos participantes que baixassem um aplicativo que bloqueava o acesso de seus smartphones à internet, ou seja, que deixassem seus telefones “inteligentes”, “burros”. Eles ainda poderiam fazer chamadas, enviar mensagens de texto e acessar a internet de maneira não móvel — desde que por notebook ou tablet.

Os participantes foram designados para dois grupos: um que bloqueava o acesso à internet móvel nas primeiras duas semanas e outro nas segundas semanas seguintes. Os aspectos comparados na pesquisa foram: satisfação com a vida, sintomas de ansiedade e depressão e capacidade de atenção sustentada.

Como resultado, a intervenção melhorou o bem-estar, a capacidade objetivamente medida de sustentar a atenção e a saúde mental, incluindo sintomas de depressão, ansiedade, raiva, função de personalidade e ansiedade social — 91% dos participantes melhoraram em pelo menos um desses resultados.

— O mais interessante é que os autores comparam os resultados com outras medidas já publicadas, e o que mais se destaca é em relação à atenção: quando as pessoas estão sob uso frequente de telas e internet, ocorre uma diminuição na capacidade atencional de magnitude aproximada ao que seria perdido em 10 anos de declínio cognitivo relacionado à idade — afirmou Livia Ciacci, neurocientista e diretora de conteúdo da Universidade BGR.

Além disso, quando as pessoas não tinham acesso à internet móvel, elas passavam mais tempo socializando pessoalmente, se exercitando e estando na natureza.

“Esses resultados fornecem evidências causais de que bloquear a internet móvel pode melhorar resultados psicológicos importantes e sugerem que manter o status quo de conexão constante à internet pode ser prejudicial ao uso do tempo, ao funcionamento cognitivo e ao bem-estar”, escreveram os autores no estudo.

Ainda sobre a saúde mental, o bloqueio da conectividade do smartphone teve efeito similar ao de uma terapia cognitivo comportamental e reduziu mais sintomas depressivos do que a média dos medicamentos antidepressivos.

O neurologista Mario Peres, do hospital Albert Einstein, explica que ocorre o chamado “Brain Rot” em nosso cérebro quando exposto a excesso de telas e internet, que nada mais é do que a deterioração cerebral, ocorrendo um empobrecimento das funções mentais e cognitivas, gerando dificuldade de concentração, fadiga mental e desatenção.

— Com o estímulo dos conteúdos das redes sociais, cenas impactantes, sons, músicas provocantes, nós ficamos condicionados a uma ativação do sistema de recompensa cerebral que provoca a liberação de dopamina. Gerando um estímulo rápido, mas fugaz, de prazer. Ficamos mais dependentes de gratificações imediatas. A nossa rede neural fica reconfigurada e ficamos menos tolerantes a processos que demandam mais tempo e esforço, além de incapazes de analisar as coisas com profundidade — diz.

Ele afirma ainda que essa atenção exagerada que as pessoas dão à internet pode provocar ansiedade. Ela gera inquietude, impaciência e irritabilidade. Isso aumenta o estado de alerta e provoca mais ansiedade.

O neurologista lista alguns sinais de alerta para ficar de olho se o seu tempo de tela está exagerado, como: irritabilidade, dificuldade para dormir, acordar cansado, problemas de interação social, não prestar atenção nas coisas ao redor, redução de atividades prazerosas (como lazer) e aumento de sensação de isolamento social.



Tempo de tela

No grupo que teve a internet bloqueada nas primeiras duas semanas, o tempo de tela caiu de 314 minutos por dia para 161 minutos por dia — ou quase metade. Depois, o tempo voltou a subir para 265 minutos nas duas semanas seguintes, quando puderam acessar a internet livremente, mas permaneceu 15% abaixo dos níveis anteriores ao experimento. No outro grupo, o tempo de tela caiu de 336 para 190 minutos no período sem internet.

Os pesquisadores investigaram quatro mecanismos para explicar os resultados. Além da conexão social e como gastavam o tempo fora da internet, analisaram o sono e o autocontrole das pessoas.

O bloqueio aumentou o tempo gasto no mundo offline e diminuiu o tempo gasto consumindo mídia. A intervenção ainda aumentou a conexão social, sentimentos de autocontrole e sono.

— O mais interessante do estudo, e que fica como lição para todos nós refletirmos, é que o excesso de conectividade desequilibra a nossa gestão do tempo — afirma Ciacci.

Peres diz que há meios de sanar o problema, como estabelecer limites de tempo de tela, desativar as notificações do celular e assim diminuir a ansiedade para ver aquele determinado assunto, fazer as refeições sem celular na mesa, não mexer no aparelho momentos antes de dormir, e dar preferência a encontros presenciais com amigos. Trabalhos manuais, ter contato com a natureza e praticar atividades físicas também são meios de diminuir o excesso de internet.

Os pesquisadores disseram que gostariam agora de bloquear aplicativos específicos — como sites de mídia social — e investigar se a redução do uso de outros dispositivos conectados à internet, como laptops ou tablets, poderia ter um efeito semelhante.

