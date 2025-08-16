A- A+

Chuvas Deslizamento sem vítimas, alagamento e mais: confira balanço de Olinda após fortes chuvas De acordo com a prefeitura da cidade, nenhum incidente registrou vítimas

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), vem enfrentando grandes transtornos devido às chuvas que atingiram o município entre esta sexta (15) e sábado (16).

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), em comunicado emitido às 6h36 deste sábado, a cidade registrou um volume de 112,3mm de água em apenas 24 horas.

Deslizamentos

Na tarde de sexta, foi registrado uma ocorrência de deslizamento de barreira no Alto da Bondade, nas imediações da Rua da Linha. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a prefeitura, a Defesa Civil da cidade realizou o isolamento da área e interditou três residências por medida preventiva.

Defesa Civil interdita casa no Alto da Bondade após deslizamento. Foto: Secom Olinda/Divulgação.

A gestão informou também que cinco pessoas que estavam nas residências foram acolhidas em um abrigo da prefeitura.

Outra localidade onde foi registrado um deslizamento foi no Córrego do Abacate. Uma barreira cedeu com as fortes chuvas e uma casa foi atingida. O incidente não deixou vítimas, segundo a gestão municipal.

De acordo com a prefeitura, uma equipe de engenharia orientou a retirada de bens e a demolição segura do imóvel, com apoio operacional para instalação de lonas.

Alagamento

Durante a manhã deste sábado, o bairro do Fragoso amanheceu completamente alagado.

Nas imagens aéreas, é possível ver um trecho da cidade tomada por água nas vias, entre prédios e residências. Confira:



Ainda no bairro do Fragoso, foi registrada a queda de um muro, o que comprometeu a estrutura de uma casa. A Defesa Civil interditou o imóvel e a prefeitura informou que ninguém ficou ferido.

A prefeitura de Olinda afirmou ainda que as equipes seguem em campo reforçando a colocação de lonas e garantindo proteção emergencial às famílias.

Previsão do tempo

Segundo a Apac, a previsão é de que tempo permaneça nublado ou parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada, ao longo deste sábado, com intensidade fraca a moderada.

Veja também