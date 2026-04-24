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PERNAMBUCO Deslizamento de barreira destrói casa parcialmente, em Jaboatão dos Guararapes; ninguém ficou ferido Dona de casa ficou assustada e se refugiou na casa da filha

Enquanto chovia fortemente em Pernambuco, nas últimas horas, a dona de casa Selma Helena dos Santos, de 38 anos, tomou um grande susto, após uma barreira deslizar e destruir parcialmente a casa dela. O incidente ocorreu por volta das 18h da última quinta-feira (23). Ninguém ficou ferido.

Ela morava com o marido, José Manoel da Silva, de 36 anos, na Rua Eduardo Henrique, no Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O local é popularmente conhecido como Comunidade Bola de Ouro. Quando tudo aconteceu, o casal estava jantando e assistindo televisão.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Deslizamento de barreira atinge residência no Curado IV. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.



Susto

A área do quarto de Selma e José ficou completamente destruída. Eles perderam uma cama e roupas. Agora, nesta sexta-feira (24), os dois se refugiam na casa da filha dela, que fica a quase 200 metros da residência do casal.

"Estávamos começando a jantar. Não ouvimos estrondo ou qualquer barulho. Quando vimos, os tijolos já estavam nos nossos pés. Até agora não estou acreditando. Já tomei remédio para dormir, mas não consegui. Estou muito nervosa, pensando que ia acontecer algo pior. Estou esperando a Defesa Civil vir olhar para ver se vai fazer alguma coisa", contou ela.





Pouco depois da entrevista, uma equipe técnica da Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes chegou à residência. Eles colheram os dados de dona Selma e do marido. Após avaliação, interditaram imóvel. O casal não pode permanecer no local até que uma vistoria completa seja feita. Ainda nesta sexta-feira, agentes operacionais devem comparecer à casa para auxiliar na retirada de materiais.

Assistência

Apos detecção dos riscos, os agentes encaminharam os dados do casal para a assistência social da cidade e eles vão receber um kit emergencial com cesta básica e produtos de higiene. Ao setor de obras da prefeitura foi feito um pedido de serviço de contenção da barreira.

Além disso, será avaliada a inserção do nome desses moradores em um programa de moradia social e a possibilidade do recebimento de um auxílio moradia. O valor não foi informado.

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