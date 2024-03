A- A+

ACIDENTE Deslizamento de pedras gigantes atinge caminhões em rodovia no Peru; confira o vídeo Momento foi registrado por motoristas que passavam pela estrada na hora do acidente

Um deslizamento de pedras gigantes surpreendeu motoristas que transitavam em uma estrada do Peru no último sábado (2). Enquanto passavam pelo km 97 da Rodovia Central, localizada no distrito de San Mateo, em Huanchor, dois caminhões foram atingidos pelas pedras que caíram no local.

Com o impacto da queda, os veículos ficaram completamente destruídos. No entanto, os ocupantes dos caminhões não foram atingidos e conseguiram sair do local sem ferimentos. Um dos motoristas chegou a saltar do veículo para evitar ser atingido pelas rochas.

Após o acidente, a região foi isolada pela concessionária local, que iniciou a limpeza da Rodovia Central. O tráfego de veículos foi liberado depois de algumas horas.

Confira o vídeo do deslizamento:

Olha só o momento em que as pedras gigantes começam a cair na rodovia central de #SanMateo, no #Peru pic.twitter.com/60OySlbHTX — Jacque Saraiva (ツ) (@jacquesaraiva) March 4, 2024

Na tarde desta segunda-feira (4), um novo deslizamento de pedras foi registrado no km 94 da rodovia.

Até o momento, não há informações sobre feridos no novo acidente. A teoria é de que as fortes chuvas que atingiram a região recentemente tenham causado os deslizamentos.



