Deslizamento de terra mata pelo menos seis pessoas na Geórgia

Pelo menos seis pessoas morreram e cerca de 35 estão desaparecidas após um deslizamento de terra na região montanhosa de Racha, no noroeste da Geórgia — país localizado na interseção da Europa com a Ásia —, disseram autoridades do país nesta sexta-feira (4).

Dois corpos foram encontrados na quinta-feira (3) logo após o deslizamento de terra, e outros quatro foram descobertos na sexta-feira, disse o Ministério do Interior da Geórgia em dois comunicados à imprensa separados.

“Na área do desastre, município de Oni, as equipes de resgate continuam trabalhando incansavelmente. Seis corpos foram encontrados até agora durante as operações de busca”, publicaram as autoridades em perfil no Facebook.

O ministro das Infraestruturas, Irakli Karseladze, foi ao local e relatou o desaparecimento de 35 pessoas, “com as quais não é possível estabelecer contato”, disse à imprensa local.

O deslizamento de terra ocorreu na quinta-feira perto de um hotel em Shovi, um pequeno resort nas montanhas da região de Racha. Danificou cabines, linhas de energia, estradas e pontes.

Cerca de 400 bombeiros e membros de diferentes unidades policiais estão trabalhando nas operações de resgate e conseguiram evacuar 140 pessoas até agora, segundo o Ministério do Interior.

