tragédia Deslizamento de terra na China deixa pelo menos 24 mortos País sofre com ondas de calor extremo e fortes chuvas que causaram inundações na região norte

Após fortes chuvas durante o fim de semana, um deslizamento de terra matou pelo menos 24 pessoas na China, de acordo com um balanço publicado nesta terça-feira (15) pela mídia estatal.

Duas casas foram destruídas, estradas e pontes ficaram danificadas, e o fornecimento de energia elétrica foi afetado na sexta-feira (11), após um deslizamento de terra provocado por uma inundação repentina no povoado de Weiziping, localizado em um estreito desfiladeiro ao sul da cidade de Xi'an, na província de Shaanxi.

"Até agora, 24 pessoas morreram, e três continuam desaparecidas", informou a emissora estatal CCTV nesta terça.

Nas últimas semanas, a China sofreu com ondas de calor extremo e fortes chuvas que causaram inundações no norte do país.

Segundo especialistas, os eventos climáticos extremos foram acentuados pela mudança climática.

