América do Sul Deslizamento de terra na Colômbia deixa ao menos 23 mortos Cerca de 30 pessoas estão presas

Pelo menos 23 pessoas morreram nesta sexta-feira (12) e dezenas estão presas após um deslizamento de terra em uma comunidade indígena no noroeste da Colômbia, informou uma autoridade do governo do departamento de Chocó à AFP.

Segundo a funcionária, vários deslizamentos de terra fecharam a estrada que vai da cidade de Medellín a Quibdó.

"Muitas pessoas" saíram de seus veículos e "se abrigaram em uma casa" perto do município de Carmen de Atrato, "mas infelizmente veio um deslizamento de terra e a sepultou", afirmou.

"A informação que temos até agora é de 18 mortos", acrescentou.

A vice-presidente Francia Márquez informou na rede social X que há "aproximadamente" 30 pessoas feridas pelo deslizamento.

Chove há mais de 24 horas na região próxima ao Pacífico, onde está uma das florestas mais chuvosas do mundo.

Imagens compartilhadas nas redes sociais e em canais de televisão mostram carros destruídos no meio da lama e deslizamentos de terra.

De acordo com a responsável que conversou com a AFP, são "vários" deslizamentos que dificultam o trabalho de socorristas e bombeiros que já estão na área.

"Até mesmo está sendo feito um apelo para que cheguem com helicópteros porque, como há vários deslizamentos, o acesso é difícil", disse.

'Emergência grave'

Também na rede social X, a governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, lamentou a "grave emergência" que bloqueia a passagem da capital desse departamento para Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia.

Jaime Herrera, prefeito de Carmen de Atrato, afirmou à Caracol Televisión que há pessoas "muito feridas" e várias outras sob a terra, sem fornecer um número.

Apesar de a Colômbia enfrentar uma temporada de seca, o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (Ideam) relatou chuvas intensas em alguns departamentos do Pacífico e da Amazônia.

