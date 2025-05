A- A+

AMÉRICA DO SUL Deslizamento deixa cinco mortos e dois desaparecidos na Colômbia; veja vídeos Imagens divulgadas nas redes sociais mostram várias casas soterradas

Pelo menos cinco pessoas morreram e duas estão desaparecidas após um deslizamento de terra atingir, nessa quinta-feira (8), a cidade de Sabaneta, próxima a Medellín, no noroeste da Colômbia. A informação foi confirmada por autoridades locais.

Segundo o governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, as fortes chuvas que atingem a região provocaram desmoronamentos e alagamentos no município. Equipes de resgate foram mobilizadas para atuar na área atingida.

#URGENTE | Cinco muertos y dos heridos es el balance que dejan las fuertes lluvias y el deslizamiento en Sabaneta, Antioquia. pic.twitter.com/3bHp9IHm0b — Nación Paisa (@NacionPaisa) May 9, 2025

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram várias casas soterradas. A prefeitura de Sabaneta abriu abrigos para receber os desabrigados, enquanto continuam as buscas pelos desaparecidos.

De acordo com a Agência de Gestão de Riscos do departamento (DAGRAN), o local conta com a presença de geólogos, engenheiros e assistentes sociais. Máquinas pesadas estão sendo usadas para remover os escombros.

Antioquia é uma das regiões mais vulneráveis a deslizamentos durante a temporada de chuvas na Colômbia.

