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MUNDO Deslizamento na China deixa um morto e 11 desaparecidos após chuvas associadas ao tufão Saudel O deslizamento ocorreu por volta das 4 horas, após dias de chuvas intensas

Um deslizamento de terra atingiu uma aldeia na província de Jiangxi, no leste da China, na madrugada deste sábado, 5. Até o momento, uma pessoa morreu e outras 11 estão desaparecidas, segundo a Xinhua, agência de notícias do governo chinês.

O deslizamento ocorreu por volta das 4 horas, após dias de chuvas intensas associadas à passagem do tufão Saudel. Três pessoas foram retiradas da área atingida pelas equipes de resgate. Duas estão em condição estável, enquanto a terceira não resistiu.

Além das operações de resgate, as autoridades trabalham para retirar moradores das áreas de risco e evitar novos deslizamentos ou outros desastres provocados pelas condições climáticas.

A província de Jiangxi contabiliza cerca de 161,5 mil pessoas afetadas pelos efeitos do tufão. Diante da situação, o comitê provincial responsável pela prevenção e resposta a desastres acionou, ao meio-dia deste sábado, o nível III de emergência para assistência às áreas atingidas.

O Ministério dos Recursos Naturais da China também elevou de IV para III o nível de resposta a desastres geológicos em Jiangxi.

A China adota uma escala de emergência com quatro níveis. O nível I representa a situação de maior gravidade, enquanto o IV é o de menor intensidade.

Tufão Saudel

O tufão Saudel vem provocando chuvas intensas e inundações em diferentes regiões da China desde o fim de agosto.

A província de Zhejiang foi atingida em 28 de agosto. Depois, o tufão chegou a Fujian, onde provocou alagamentos, deslizamentos e danos a imóveis. Mais de 83 mil pessoas foram retiradas de áreas de risco na província.

Mesmo após perder força, o tufão continuou provocando chuvas intensas, deixando o solo encharcado e aumentando o risco de enchentes e deslizamentos.

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