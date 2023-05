A- A+

CHUVAS Deslocada para Alagoas, chuva só deve atingir Mata Sul de Pernambuco, diz Apac Mudança no sistema meteorológico reduziu previsão de chuvas mais fortes em mais áreas do estado

Uma mudança regressiva no sistema meteorológico fez com que a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) alterasse os alertas para Pernambuco. Diferente do previsto horas atrás, as chuvas mais fortes agora só deverão atingir a Mata Sul do estado, podendo se estender até a manhã desta quinta-feira (25).

“O sistema meteorológico perdeu força e se deslocou para Alagoas, reduzindo assim as estimativas de chuva em todas as regiões do litoral pernambucano. Na Mata Sul, ainda há possibilidade de chuvas durante a madrugada e o início da manhã desta quinta-feira (25), porém de forma menos intensa”, disse a APAC, por meio de uma nota.

A Agência ainda citou a chance de chuvas fracas e moderadas em outras áreas de Pernambuco, “mas sem necessidade de aviso meteorológico”. Essas áreas não foram divulgadas.

