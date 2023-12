A- A+

MUNDO Deslocada pela guerra com Israel, mãe de Gaza dá à luz quádruplos Todos eles vivem, atualmente, em uma sala de aula apertada transformada em abrigo em Deir al-Balah, juntamente com cerca de 50 outros membros da sua família

Iman al-Masry está exausta depois de dar à luz quadrigêmeos em um hospital no sul de Gaza, a quilômetros de sua casa, no norte do território palestino devastado pela guerra.



Dias após o início da guerra entre Israel e Hamas, desencadeada pelo ataque do grupo terrorista em 7 de Outubro, a jovem fugiu da casa da família em Beit Hanun a pé com os seus outros três filhos em busca de segurança. Eles caminharam cinco quilômetros até o campo de refugiados de Jabalia, à procura de um meio de transporte que os levasse até Deir al-Balah, mais ao sul.

Iman estava grávida de seis meses e “a distância era muito longa”, disse à AFP. “Isso afetou minha gravidez”, acrescentou a mãe de 28 anos, que deu à luz por cesariana em 18 de dezembro as filhas Tia e Lynn e os filhos Yasser e Mohammed. Mas Iman foi rapidamente levada do hospital com os recém-nascidos — menos Mohammed, que era muito frágil para ir com eles — para dar lugar a outros pacientes da guerra.

Agora, com Tia, Lynn e Yasser, eles vivem em uma sala de aula apertada transformada em abrigo em Deir al-Balah, juntamente com cerca de 50 outros membros da sua família.

"Mohammed pesa apenas um quilograma. Ele pode não sobreviver", disse ela sobre a criança que deixou para trás em um hospital no campo de refugiados de Nuseirat.

Deitada em um colchão de espuma em uma sala de aula que virou abrigo para ela e sua família, Iman conta sua jornada desde o "inferno".



“Quando saí de casa, tinha apenas algumas roupas de verão para as crianças. Pensei que a guerra duraria uma ou duas semanas e que depois voltaríamos para casa”, disse ela. Mais de 11 semanas depois, sua esperança de voltar foi destruída.

A Faixa de Gaza, onde vivem 2,4 milhões de pessoas, está em ruínas de norte a sul. Segundo estimativas da ONU, os combates deslocaram internamente 1,9 milhões de palestinos. O conflito eclodiu quando homens armados do Hamas atacaram o sul de Israel, resultando na morte de cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números israelenses.

Militantes palestinos também fizeram cerca de 250 reféns, 129 dos quais permanecem em cativeiro, diz Israel, que retaliou com um bombardeio implacável e um cerco a Gaza, seguido de uma invasão terrestre a partir de 27 de outubro.

A campanha matou pelo menos 21.110 pessoas, de acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde de Gaza, cerca de dois terços das quais mulheres e crianças.

"Desamparado"

Tal como outras mães, Iman esperava seguir a tradição e celebrar o nascimento dos seus bebês “mergulhá-los com água de rosas”, disse ela. Mas 10 dias depois “nem conseguimos dar-lhes banho”, disse ela, devido à dificuldade de encontrar água limpa no território devastado, onde há uma terrível escassez de alimentos básicos, incluindo leite, medicamentos e produtos de higiene, como fraldas.

“Normalmente eu trocaria as fraldas dos bebês a cada duas horas. Mas a situação é difícil e devo ser econômica”, disse ela, acrescentando que os recém-nascidos recebem apenas uma fralda limpa pela manhã e outra à noite.

Seu marido, Ammar al-Masry, de 33 anos, disse que está arrasado porque não consegue sustentar sua família. “Sinto-me impotente”, disse ele, rodeado pelos seus seis filhos na malcheirosa sala de aula. "Temo pelos meus filhos. Não sei como protegê-los", disse ele, acrescentando que passa a maior parte dos dias ao ar livre em busca de comida.

"Tia (que tem icterícia) precisa ser amamentada e minha esposa precisa de alimentos nutritivos que contenham proteínas. As crianças precisam de leite e fraldas. Mas eu não consigo nada disso."

