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Ocupação Deslocados da cidade ocupada de Oleshki chegam à Ucrânia Evacuados relataram ter comido grama e caçado animais para sobreviver à escassez de alimentos na cidade ocupada desde 2022

Moradores de Oleshki, cidade ucraniana ocupada pela Rússia e devastada por anos de guerra, chegaram neste sábado (31) à Ucrânia após serem evacuados por meio de Belarus durante uma trégua excepcional negociada pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump.

Um jornalista da AFP presenciou grupos de pessoas, algumas envoltas em bandeiras ucranianas, desembarcando de ônibus entre lágrimas e abraços com familiares.

Os evacuados ouvidos pela agência no norte da Ucrânia relataram que precisaram comer grama para sobreviver e que alguns chegaram a caçar cães.

"Não havia pão. Nada. As lojas não estavam abertas", contou à AFP Valera, que não informou seu sobrenome. "Muitas pessoas fizeram hortas. Comíamos o que estivesse disponível. Bem, graças a Deus, agora estamos aqui", acrescentou o jovem de 29 anos.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, confirmou a chegada dos deslocados ao país em uma mensagem no X. "Cidadãos ucranianos de Oleshki cruzaram a fronteira ucraniana", escreveu. "Todos eles receberão a ajuda de que precisam."

Mais cedo, o deputado ucraniano Davyd Arakhamia informou que "o quarto e último avião" havia pousado em Gomel, em Belarus.

Na sexta-feira, autoridades da Ucrânia e da Rússia chegaram a Oleshki para supervisionar a evacuação da população da cidade, que passou de 24 mil habitantes antes da guerra para cerca de 2 mil atualmente.

Oleshki foi ocupada pela Rússia em 2022. Seus moradores enfrentaram durante meses escassez de alimentos, água e medicamentos e alguns chegaram a caçar e comer pombos para sobreviver, relataram residentes à AFP.

Um cessar-fogo localizado, negociado entre Ucrânia e Rússia com mediação de Melania Trump, permitiu que os moradores que desejassem fossem levados para territórios controlados pela Ucrânia ou pela Rússia.

O Ministério da Defesa divulgou imagens mostrando a chegada dos ônibus e de homens e mulheres de todas as idades. Alguns se locomoviam com muletas ou cadeiras de rodas.

A trégua começou na terça-feira (27) e deve terminar no domingo (1º) à noite.

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