Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma confusão generalizada durante a festa do aniversário de 488 anos da cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Nas imagens, é possível ver um homem desmaiado levando chutes no chão e também sendo arrastado por um grupo de pessoas.

A confusão aconteceu após um show, na madrugada de terça-feira (26). O homem, que veste uma camisa vermelha, apanha de um grupo de três homens e uma mulher. Em seguida, o homem desacordado tem a bermuda puxada pelo grupo.

Uma multidão se reuniu no Sítio Histórico da cidade para participar das apresentações musicais. Por meio de nota, a Prefeitura de Igarassu disse que "reforçou a segurança para o show da cantora Priscila Senna com a gravação do mais novo DVD".

A gestão municipal também afirmou que "os incidentes de pessoas com ânimos exaltados que ocorreram, foram logo resolvido pela PM".

"A Secretaria de Segurança Cidadã do município contou com parcerias da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, que corta a cidade , além de 120 homens da Polícia Militar (PM), incluindo Batalhão da Cavalaria, contando também com dois cães farejadores nas imediações da área de festa. A Guarda Municipal esteve presente com 35 efetivos e 10 agentes do Departamento de Trânsito (Depatran). A Delegacia de Polícia Civil esteve de prontidão até o encerramento dos shows e a gestão contou ainda com 120 seguranças da rede privada nas imediações do palco", completou a prefeitura.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar para saber mais informações do caso e aguarda os respectivos retornos.

