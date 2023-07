Desmascarado? "Viúvo do Twitter", famoso por seu luto, teria traído a esposa 

Famoso por escrever cartas no Twitter para esposa, falecida em março de 2023, o "Viúvo do Twitter", como ficou conhecido o fotógrafo Bruno Baketa, está sendo acusado de trair a sua cônjuge.

Ele era casado com Ivy Beatriz, mãe de sua filha, Luiza. Na rede social, ele escreve cartas para a esposa, que morreu vítima da rara síndrome de Klippel-Trenaunay.

Bruno foi exposto pela publicitária Luiza Rocha, que relatou ter vivido um caso estraconjugal com ele enquanto Ivy ainda estava viva.

De acordo com a publicitária, o caso acabou apenas após a morte da esposa de Bruno.

A ex-amante estaria expondo o caso por ter se sentido enganada, pois, de acordo com sua versão dos fatos, Bruno teria dito que estava em processo de separação da esposa quando eles inciaram o caso amoroso.

Em outro post, Luiza conta:

"Através da superexposição que ele deu à sua própria tragédia familiar, ele foi contraditório a muitas coisas que me disse, muitas promessas que me fez. Eu nunca me senti tão enganada na minha vida. Os holofotes estavam todos virados para ele e foi um claro caso de espetacularização do seu sofrimento. O viúvo do twitter ganhou muitos seguidores às custas da minha sanidade, expondo uma história que não parecia real para mim", relatou.